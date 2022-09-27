انت الان تتابع خبر كله ببلاش.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس والبرازيل الودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستعد منتخب تونس الأول لكرة القدم لمواجهة البرازيل في مواجهة ودية تقام اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجارى ضمن المواجهات الودية التي ستجمع المنتخبان قبل بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

وتقام فعاليات مباراة تونس والبرازيل على ملعب حديثة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس معقل فريق باريس سان جيرمان.

تونس والبرازيل

ويسعى نسور قرطاج من تحقيق الفوز والانتصار من أجل فوز معنوى قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم، وبالأخص أن جلال القادري سوف يكون في مواجهة قوية ضد منتخبات أمريكا الجنوبية واللعب ضد أكبر عدد من المنتخبات في مختلف المدارس الكروية المختلفة.

ويعتبر المنتخب البرازيلي من أقوى المنتخبات في العالم في الوقت الحالى لما يتمتع بقوة اللاعبين وبالقوة الضاربة وأبرزهم النجم نيمار دا سيلفا.

ومن المُتوقع ان يقوم منتخب تونس اليوم الثلاثي المحترف في الدوري المصري على معلول نجم النادي الأهلي ونجوم الزمالك كلاً من حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري في تلك المواجهة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس والبرازيل

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة تونس والبرازيل عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 ويمكنكم الحصول على ترددها على النحو التالي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 8 West A 8 غرب 11013 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Astra 3A 23.5 شرق 11547 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

بينما سوف تذُاع أيضًا عبر قناة الكأس القطرية المفتوحة على النايل سات على النحو التالي:

التردد: 12245

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

وأخيرًا سوف تذُاع المباراة عبر قناة التونسية الرياضية وجاء ترددها على النحو التالي: