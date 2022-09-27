انت الان تتابع خبر “مش هتلعب تاني”.. الأهلي يوجه رسالة نارية إلى نجم الفريق بعد قرار التخلي عن النادي ويوقع عليه غرامة مالية كبيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسعى إدارة نادي بيراميدز خلال الوقت الحالي في فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم الجديد بالتعاقد مع أحد لاعبي النادي الأهلي، وكانت قد أكدت الكثير من المصادر التي تشير الى رحيل مهاجم الأهلي صلاح محسن خلال وقت قريب قبل انطلاق الموسم الجديد، الا أن هناك خلاف داخل الأهلي في الوجهة الجديدة للاعب حيث لا يريد اللاعب الدخول في صفقات تبادلية في الموسم القادم ويبقى له الاختيار بين ذلك أو الرحيل، وذلك بعد اعلان صلاح محسن رغبته في البقاء بين صفوف الأهلي.

بيراميدز يريد ضم لاعب الأهلي

أعلن المسؤولين داخل نادي بيراميدز بأنهم تواصلوا مع صلاح محسن وأكدوا أنه يريد الانضمام إلى صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، ولكن يوجد شرط واحد للرحيل وهو الاستغناء عنه من النادي الاهلي والرحيل عن صفوف الفريق، وبالتالي ينتقل اللاعب إلى نادي بيراميدز، وقد طلب اللاعب وقت قليل حتى يتم إنهاء موقفه مع الأهلي خلال الفترة القادمة.

وكان لاعب وقائد منتخب مصر السابق الكابتن أحمد حسن قد أعلن أن المدير الفني للزمالك أنه يريد التعاقد مع مروان عطية لاعب خط الوسط للاتحاد السكندري، بالرغم من تعاقد نادي الزمالك مع نبيل دونجا إلا أن المدير الفني يريد التعاقد مع مروان بسبب إمكانياته، وكتب على حسابه على تويتر أنه يفضل التعاقد مع مروان عطية لاعب فريق الاتحاد السكندري بعد أن قام نادي الزمالك بضم اللاعب دونجا بسبب مهارات هذا اللاعب، وقام النادي الأهلي بتغريم صلاح محسن 200 ألف جنية بعد أن قام بعمل مفاوضات مع بيراميدز والزمالك في الأيام الماضية.