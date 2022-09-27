انت الان تتابع خبر "إستعداد لكأس العالم"..!! إليكم موعد مباراة المغرب وباراغواي الودية اليوم في إطار استعدادات المغرب لكأس العالم قطر 2022 و القنوات الناقلة وتردد القنوات الناقلة!! والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعد ضمان مقعدها في كأس العالم قطر 2022، تستعد المغرب لمواجهة باراغواي اليوم على ستاد بينيتو فيامارنين معقل نادي ريال بيتيس الإسباني، حيث يعسكر منتخب المغرب حاليا في إسبانيا استعداد لخوض ثالث مباراة له ضمن المواجهات الودية بين منتخبات العالم، وفي السياق ذاته فقد وصلت بعثة أسود الأطلس مساء يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري إلى مدينة إشبيلية. وبعد الوصول دخل المنتخب المغربي في معسكر تدريبي بالمدينة قبل مواجهة باراغواي مساء اليوم، لذا فاليوم ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف معا على موعد مباراة المغرب والباراغواي والقنوات الناقلة وتردد القنوات الناقلة للمباراة.
موعد مباراة المغرب وباراغواي اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
- موعد مباراة المغرب وباراغواي اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 10:00 مساءً.
- موعد مباراة المغرب وباراغواي اليوم مصر في تمام الساعة 9:00 مساءً.
- موعد مباراة المغرب وباراغواي اليوم العربية المتحدة في تمام الساعة 11:00 مساءً.
- موعد مباراة المغرب وباراغواي اليوم في ليبيا في تمام الساعة 8:00 مساءً.
القنوات الناقلة لمباراة المغرب وباراغواي اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر
وتستحوذ قناة “المغربية الرياضية” على حقوق بث ونقل جميع مباريات المنتخب المغربي الودية، خلال معسكر أسود الأطلس الحالي في مدينة إشبيلية الإسبانية، ويمكنكم مشاهدة مباراة المغرب ضد باراجواي تحديداً عبر مجموعة قنوات المغربية الرياضية الأولى، والثالثة والثامنة.
تردد القناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة المغرب وباراغواي اليوم
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11513 (V)
معدل الترميز 27500
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
الجودة: HD