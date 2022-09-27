انت الان تتابع خبر "إستعداد لكأس العالم"..!! إليكم موعد مباراة المغرب وباراغواي الودية اليوم في إطار استعدادات المغرب لكأس العالم قطر 2022 و القنوات الناقلة وتردد القنوات الناقلة!! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعد ضمان مقعدها في كأس العالم قطر 2022، تستعد المغرب لمواجهة باراغواي اليوم على ستاد بينيتو فيامارنين معقل نادي ريال بيتيس الإسباني، حيث يعسكر منتخب المغرب حاليا في إسبانيا استعداد لخوض ثالث مباراة له ضمن المواجهات الودية بين منتخبات العالم، وفي السياق ذاته فقد وصلت بعثة أسود الأطلس مساء يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري إلى مدينة إشبيلية. وبعد الوصول دخل المنتخب المغربي في معسكر تدريبي بالمدينة قبل مواجهة باراغواي مساء اليوم، لذا فاليوم ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف معا على موعد مباراة المغرب والباراغواي والقنوات الناقلة وتردد القنوات الناقلة للمباراة.