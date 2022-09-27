حقيقة مفاوضات الهلال السعودي لكريستيانو رونالدو

كشفف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، حقيقة المفاوضات مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأكد فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، في حوار مع موقع "ثمانية" السعودي، على حقيقة مفاوضة نادي الهلال للاعب رونالدو، لكن قرار مركز التحكيم بحرمان النادي من التسجيل تسبب في إيقاف المفاوضات.

ورد رئيس نادي الهلال على سؤال إن كان هناك فرصة لضم النجم البرتغالي آنذاك، قائلا: "طبعا، الهلال قادر على مفاوضات أفضل لاعبين في العالم"، بالمقابل رفض الكشف عن قيمة المبلغ الذي قدم لرونالدو من أجل إقناعه بالمجيء إلى الدوري السعودي.

وقال فهد بن نافل أنهم كانوا بانتظار قرار تعليق العقوبة ولديهم فترة زمنية قصيرة، وهذا السبب الرئيسي في دخولهم المفاوضات، للانتقال إلى المرحلة الأخيرة في المفاوضات في حال صدور قرار التعليق، لكنهم احترموا القرار الصادر بحقهم وتوقفوا، حسب تعبيره.

وسبق وأن قررت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم منع نادي الهلال من التسجيل لفترتين انتقاليتين، وفرض غرامة مالية، وذلك في شهر مايو الماضي، على خلفية أحداث تجديد العقد اللاعب محمد كنو، الذي كان يربطه عقد آخر مع نادي النصر.

وذكرت تقارير صحفية في يوليو الماضي، أن رونالدو تلقى عرضا ضخما وصلت قيمته لـ300 مليون دولار للانضمام إلى صفوف ناد سعودي (لم يذكر اسمه وقتها) بحيث يحصل النجم البرتغالي على 250 مليون يورو خلال عامين و125 مليون يورو كراتب سنوي، وسيحصل مانشستر يونايتد على 30 مليون يورو.

وارتبط اسم رونالدو بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، خلال الصيف، وسط الحديث عن مفاوضات مع أندية أوروبية عدة، إضافة إلى نادي الهلال.

المصدر: وكالات