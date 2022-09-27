انت الان تتابع خبر تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sports الناقلة لمباراة مصر وليبيريا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت قناة أون تايم سبورت ON Time Sports عن نقل مباراة مصر وليبيريا التي تجمع بينهما اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر للعام الجاري 2022 ضمن الاستعدادات الخاصة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكان 2024 المقرر إقامتها في كوت ديفوار بعد أن حقق المنتخب المصري الفوز في البروفة الأولى على منتخب النيجر بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها محمد صلاح هدفين ومصطفى محمد هدف.

مباراة مصر وليبيريا اليوم الثلاثاء

وتشهد مواجهة المنتخب المصري ونظيره الليبيري اليوم الثلاثاء تجربة مجموعة من العناصر الجديدة التي دخلت إلى المجموعة بأوامر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة حيث تشهد تواجد عبد الرحمن مجدي لاعب النادي الاسماعيلي بالإضافة إلى كريم فؤاد الظهير الأيمن للنادي الاهلي.

في الوقت الذي سيحصل فيه مجموعة من اللاعبين الجدد على فرصة التواجد مثل إسلام عيسى ومروان حمدي الذي تم إستدعاءه مجددًا بعد التواجد ضمن القائمة التي خاضت بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 وحقق فيها الفراعنة المركز الرابع تحت قيادة كارلوس كيروش.

موعد مباراة مصر وليبريا

تنطلق فعاليات مباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وتلعب عبر ارضية ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

تُنقل المواجهة عبر قناة أون تايم سبورت ON Time Sports والتي يمكن الحصول عليها وفق التردد التالي :-

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير

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