نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Uefa.tv القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأسبانيا في دوري الامم الاوروبية بقيادة رونالدو اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأسبانيا في دوري الأمم الأوروبية حيث يستضيف منتخب البرتغالي نظيره منتخب إسبانيا في مباراة هامة من العيار الثقيل والتي تقام من خلال ملعب مونيسيبال، والتي تقام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، وهي المباراة التي يترقبها عشاق ومحبي كرة القدم في العالم بشكل عام وليس في في قارة أوروبا فقط، حيث تعد هذه المباراة بمثابة صراع مباشر على الصدارة بين الطرفين، وذلك في إطار رغبة كلا الطرفين في اقتناص الفوز والتأهل عن المجموعة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2022.

مباراة البرتغالي وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2022

ونجد أن زملاء رونالدو منتخب البرتغالي يتواجد في المركز الأول في ترتيب المجموعة وذلك برصيد عشر نقاط، وذلك بفارق نقطتين عن الماتادور الوصيف، حيث يدخل منتخب البرتغال هذه المباراة ولديه فرصتي في هذه المباراة لكي يتم التأهل عن هذه المجموعة والتي تتمثل في الفوز أو التعادل للتأهل، أما بالنسبة للمنتخب الإسباني فيحتاج إلى الفوز ولا بديل عنه لكي يتمكن من الصعود والتأهل الى الدور المقبل، ومن المقرر أن تقام مباراة اسبانيا ضد البرتغال المرتقبة في منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري الامم الاوروبية المستوى الاول، يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر سبتمبر، على أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة الا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة الغزرقع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2022

وقد تم التنويه الى أن ان يتم إذاعة مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر أي قناة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك حيث لم تحصل اي قناة عربية على حقوق نقل المباريات، ولكن من المقرر ان يتم نقل مباراة البرتغال ضد أسبانيا، من خلال شاشة قناة UEFA TV، وكذلك من خلال التطبيق الخاص بالقناة الذي يعرض كافة مباريات البطولة، كما أنه يمكن لجميع المتابعين مشاهدة مباراة البرتغال ضد إسبانيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن طريق البث المباشر للمباراة.

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