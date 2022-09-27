نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الانتهاء من التوقف الدولي.. موعد مباراة ليفربول القادمة وجميع مباريات الريدز في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة لدى ليفربول قاعدة جماهيرية كبرى بالعالم، لكن ازدادت بشكل واضح بعد ما انضم محمد صلاح لليفربول، وبناء على ذلك نجد أن البحث المتواصل عن موعد مباراة ليفربول القادمة داخل عمليات البحث لم يأت من فراغ، فالجميع ينتظر عودة ليفربول للمنافسة بكل قوة بعد الانتهاء من التوقف الدولي.

موعد مباراة ليفربول القادمة

على حسب ما ذكره لنا معظم خبراء تحليل الكرة بالعالم، فهنا معاناة واضحة تظهر على ليفربول مع بداية المنافسة سواء بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، وإليكم أهم التفاصيل عن مباراة ليفربول القادمة بعد العودة من التوقف بالصورة التالية:

ليفربول سيستضيف برايتون على ملعب الأنفليد يوم السبت 1/10 في تمام الساعة 4م، ومن المنتظر أن تكون هذه المباراة قوية، نظرًا لقوة فريق برايتون مع بداية الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 9 نقاط من 6 لقاءات.

بينما يحتل برايتون المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 6 لقاءات.

والجدير بالذكر أنه تم تأجيل الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي حدادًا على وفاة ملكة إنجلترا.

مباريات ليفربول القادمة بشهر 10

إليكم مواعيد كافة مباريات ليفربول خلال شهر 10، والتي ستكون ممتلئة بالمباريات القوية، وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتية:

ليفربول سيستأنف منافساته بدوري أبطال أوروبا بمواجهة مع رينجرز في إطار الجولة الثالثة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4/10 الساعة 9م.

ولدى ليفربول مواجهة في غالية القوة مع أرسنال يوم الأحد 9/10 الساعة 5:30م.

ثم يعود مرة أخرى لدوري أبطال أوروبا ويحل ضيفًا على فريق رينجرز يوم 12/10 الساعة 9م.

وهناك مباراة قمة أخرى بعد مباراة أرسنال تنتظر ليفربول، وهي مع مان سيتي يوم 16/10 الساعة 5:30م.

وبعدها سيواجه خصم قوي وهو فريق وست هام يوم 19/10.

ثم يحل ضيفًا على فريق نوتينغهام فورست يوم 22/10.

ويعود لمنافسات دوري الأبطال ليحل ضيفًا على أياكس يوم 26/10.

وتختم مباريات ليفربول خلال هذا الشهر مع فريق ليدز يوم 29/10.

إلى هنا نكون قد ذكرنا لكم موعد مباراة ليفربول القادمة وموقف الفريق من المنافسة، فمن المنتظر أن يتم تحديد مستوى تنافسية الفريق على الصعيد المحلي أو القاري من خلال مبارياته خلال شهر 10 والتي ستحمل طابع تنافسية قوي للغاية.