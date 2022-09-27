نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجودة hd .. بث تردد قناة الجزائرية السادسة TV6 Algérie على نايل سات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بث تردد قناة الجزائرية السادسة TV6 Algérie هو أكثر ما يهتم به عدد كبير من متابعي كرة القدم سواء في الجزائر أو في الوطن العربي بشكل عام، وذلك لكونها واحدة من القنوات الفضائية الهامة التي تقوم بنقل العديد من المباريات الهامة في أشهر المناسبات الرياضية سوا على المستوى المحلي أو المستوى العالمي كذلك، والتي تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة نظرا لتقديمها محتوى رياضي مميز، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور استقبال بث تردد قناة الجزائرية السادسة TV6 Algérie على القمر الصناعي نايل سات.

بث تردد قناة الجزائرية السادسة TV6 Algérie

تعتبر قناة الجزائرية السادسة TV 6 Algerie HD، واحدة من القنوات التابعة لشبكة التلفزيون الجزائرية ضمن مجموعة متميزة من القنوات التي تقوم بتقديم محتوى مميز، وعلى الرغم من كونها تقوم بتقديم العديد من البرامج المتنوعة، إلا أن كافة المتابعين قد اعتادوا منها على نقل الكثير من الأحداث الرياضية الهامة، ولعل أبرز ما أعلنت عنها القناة خلال الأيام الماضية، هو نقلها كافة المباريات الودية التي يخوضها منتخب الجزائر ضد معسكر الفريق الذي يقام في هذا التوقيت خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن فترة التوقف الدولي، حيث يستعد المنتخب الجزائري من خلال هذه المواجهات الودية بقيادة المدير الفني الوطني جمال بلماضي، إلى الاستعداد بشكل جيد لخوض المنافسات الرسمية واستكمال منافسات تصفيات بطولة كأس الامم الأفريقية خلال الفترة القادمة، ويمكن متابعة أحداث كافة المباريات للمنتخب الجزائري مباشرة بجودة مشاهدة عالية عبر شاشة قناة الجزائرية السادسة TV 6 Algerie HD.

استقبال تردد قناة TV 6 Algerie HD على نايل سات

ويمكن متابعة أفضل المباريات والبرامج المميزة من خلال البث المباشر بجودة أتش دي عبر شاشة قناة الجزائرية الرياضية TV 6 Algerie HD، من خلال استقبال التردد الجديد للقناة بعد التحديث على القمر الصناعي نايل سات، والذي جاء على النحو التالي.

تردد قناة الجزائرية السادسة على القمر الصناعي نايل سات هو 11679.

عن طريق اختيار الاستقطاب العمودي.

من خلال إدخال معدل الترميز للقناة 27500.

عن طريق اختيار معامل تصحيح الخطأ للقناة 2/3.

موعد انطلاق مباراة الجزائر الودية اليوم ضد نيجيريا

يستقبل منتخب الجزائر نظيرة منتخب نيجيريا، وذلك مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 27 من شهر سبتمبر 2022، على أرضية ملعب “وهران الأولمبي”، فى الاوقالت التالية:-