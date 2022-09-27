نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هى القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وفنزويلا الودية UAE vs Venezuela اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هى القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وفنزويلا الودية UAE vs Venezuela يستعد منتخب الإمارات لخوض مواجهة قوية في إطار ودي أمام نظيره منتخب فنزويلا، وذلك ضمن مواجهة ودية جديدة يدخلها المنتخب الإماراتي ضمن معسكر المنتخب الاستعدادي لخوض المنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ منتخب الإمارات في خوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، ومن خلاله تم تنظيم مجموعة من المباريات الودية التي يخوضها المنتخب، على أن تكون المباراة الودية القادمة المرتقبة ضد منتخب فنزويلا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة الإمارات وفنزويلا الودية والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الإمارات وفنزويلا الودية

ومن المقرر ان يستضيف ملعب وينر نويشتات مباراة قوية من العيار الثقيل تجمع بين منتخب الإمارات ونظيره منتخب فنزويلا، وذلك في اطار ودي بين الطرفين، والتي قد تم تنظيمها لتكون في مساء يوم الثلاثاء الموافق يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري، على أن يعلن حكم المباراة صافرة انطلاق أحداث اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي، ويسعى منتخب الإمارات إلى الفوز بهذا اللقاء لكي يتم طمأنة جماهير كرة القدم وعشاق المنتخب الإماراتي على مستوى الفريق تمهيدا لخوض المباريات في المنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

توقيت لقاء الإمارات ضد فنزويلا الودي

الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية

الساعة السادسة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة فلسطين

الساعة السابعة مساءاً بتوقيت دولة الإمارات العربية وسلطنة عمان

ما هى القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وفنزويلا الودية UAE vs Venezuela

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وفنزويلا؟ وحتى الآن لم يتم الإعلان عن نقل أحداث مباراة الإمارات ضد فنزويلا من خلال أي شاشة تلفزيونية، ولكن من المتوقع أن يتم عرض المباراة مباشرة من خلال القناة الرسمية لمنتخب الإمارات، ومن المتوقع أن يتم عرضها عبر القنوات الآتية:

أبو ظبي الرياضية 1

دبي الرياضية 1

الشارقة الرياضية

معلقين مباراة الإمارات وفنزويلا الودية

Dubai Sports 1 أحمد الشحي AD SPORTS 1 HD محمد الشامسي

تردد القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد فنزويلا

قناة AD SPORTS 1 HD Arabsat 2B

11804

27500

أفقي قناة: دبي الرياضية 1 نايل سات

11785

عمودي قناة: الشارقة الرياضية HD نايل سات

11012

عمودي

ومن الجدير بالذكر أن منتخب الإمارات قد فقد فرصته في التأهل إلى بطولة كأس العالم قطر هذه النسخة 2022، وذلك بعدما تلقى خسارة من جانب منتخب أستراليا بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك من خلال المباراة التي أجريت في ملحق بطولة كأس العالم، وقد كان منتخب الإمارات قد خاض مباراته الودية الأولى خلال الأيام الماضية ضد نظيره منتخب باراجواي، ضمن معسكر المنتخب في فترة التوقف الدولي القائمة في شهر سبتمبر الجاري.