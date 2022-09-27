نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 ضد ليبيريا بجودة عالية HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت عمليات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم وكيفية ضبطها،حيث يستعد المنتخب الوطني لمواجهه ليبييريا وذلك ضمن المباريات الودية لاستعدادت لكاس الامم الافريقية، وذلك علي ارض استاد برج العرب في محافظة الاسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم

تعتبر قنوات اون تايم سبورت هي أحد القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم ضد لبييريا ومن الممكن ضبط قنوات اون تايم سبورت عن طريق اتباع بعض الخطوات، الضغط علي زر القائمة باستخدام الريموت الخاص بالتلفاز،ثم اختيار كلمة تركيب الظاهرة علي شاشة التلفاز،ثم اختيار كلمة تثبيت، وبعد ذلك تحديد القمر الصناعي وهو النايل سات، ثم كتابة تردد القناة وهو 11681، ثم تحديد الاستقطاب وهو افقي ثم ادخال معدل الترميز 27500، ثم ادخال معامل التصحيح وهو 5\6 ثم الضغط علي خانة الحفظ وبعد ذلك يمكنك مشاهدة مبارة المنتخب المصري اليوم عبر قنوات اون تايم سبورت.

موعد مباراة مصر اليوم

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022 المباراة الودية الثانية لمنتخب مصر وذلك من ضمن جولات الاستعدادات لكأس الأمم الافريقية 2023، ويكون موعد المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام المباراة في استاد برج العرب في الاسكندرية.

استعدادات المنتخب المصري لمباراة اليوم

يسعى فيتوريا روي مدير الجهاز الفني للمنتخب المصري بمنح الفرص للاعبين والكوادر الجديدة وتجربيهم في مباراة اليوم،فقام فيتوريا باعطاء كل من محمد صلاح ومصطفي محمد واحمد فتوح اجازة واعفائهم من مباراة اليوم، ومن المتوقع ان يشكل فيتوريا المنتخب المصري من، احمد الشناوي في حراسة المرمي، محمود حمادة وطارق حامد وامام عاشور في خط الوسط، وكوكا وتريزيجية ومحمد ابراهيم في الهجوم، ومحمد حمدي وكريم فؤاد واحمد حجازي وعلي جبر في خط الدفاع.

مخلص مباراة المنتخب الوطني الودية الاولى ضد النيجر

حقق المنتخب المصري الفوز علي النيجر بثلاث اهداف نظاف من احراز كل من محمد صلاح في الدقيقة 42، ومصطفي محمد في الدقيقة 56 وبعد ذلك حقق محمد صلاح الهدف الثالث من ضربة جزاء علي يسار حارس المرمي، حيث منذ بداية المباراة قام المنتخب المصري بضغط علي منتخب النيجر، ونجح المنتخب المصري بدفاع عن مرمي المنتخب المصري.