موعد مباراة الجزائر اليوم ضد نيجيريا والقناة الناقلة للمباراة مجاناً بجودة عالية

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عمر شويل - جدة ارتفع البحث عن موعد مباراة الجزائر اليوم عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث عشاق كرة القدم عن موعد مباراة الجزائر، حيث يواجه منتخب الجزائر نظيره نيجيريا في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب وهران الأولمبي، وذلك في ختام مباريات المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث انهي الجزائر استعداداته لمواجهة نيجيريا اليوم.

موعد مباراة الجزائر اليوم

وفي اطار موعد مباراة الجزائر اليوم، يغيب منتخب الجزائر عن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 القادمة، وذلك بعد الخسارة أمام منتخب الكاميرون التي حرمتها من حجز بطاقة التأهل إلى المونديال، وعلى الجانب الاخر فقد نجحت غانا في اسقاط منتخب نيجيريا والذي قد حرمه من التأهل إلى المونديال، ويذكر أن الجزائر قد فازت في آخر 5 مباريات لعبتها ضد أوغندا وتنزانيا على التوالي في تصفيات أمم إفريقيا، وكذلك المباريات الودية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية وإيران وغينيا، وكانت الجزائر ونيجيريا قد التقيا في 21 مناسبة فاز خلالها كل فريق 9 مرات فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت ابو ظبي، ضمن ختام مباريات المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والتشكيل المتوقع

وذكرنا موعد مباراة الجزائر اليوم والتي تقام أمام نيجيريا، والجدير بالذكر أن ” جمال بلماضي” مدرب منتخب الجزائر سيدخل المباراة اليوم أمام منتخب نيجيريا بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمي: مصطفي زغبة.

خط الدفاع: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، أحمد تتوبة، وعيسي ماندي.

خط الوسط: رامز زروقي، اسماعيل بن ناصر، ونبيل بن طالب.

خط الهجوم: رياض محرز، يوسف بلايلي، اسلام سليماني.

وتبث المباراة التي تجمع منتخب الجزائر ومنتخب نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء على شاشة قناة الجزائرية السادسة، حيث أعلنت القناة أنها حصلت على حقوق البث المباشر للمباراة، وتعتبر قناة السادسة الجزائرية من القنوات المهمة والمميزة والتي قد تنفرد ببث المباريات المهمة، ويعلق على مباراة الجزائر ونيجيريا المعلق الموهوب محمد جمال، ونظرا لان تلك المباراة من أهم المباريات التي يخوضها منتخب الجزائر، فيسعي اللاعبين على تحقيق الفوز اليوم.