موعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وليبيريا الودية

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رياض - احمد صلاح - يلتقي منتخب مصر الأول مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022، مع منتخب ليبيريا في ثاني مبارياته الودية على أرضية ستاد الإسكندرية خلال فترة التوقف الدولي الحالية استعداداً لصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024 المزمع إقامتها في كوت ديفوار.ويسعي لاعبي منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز والظهور بشكل جيد أمام الجماهير تحت قيادة المدير الفني الجديد البرتغالي روى فيتوريا، الذي جاء خلفاً للكابتن إيهاب جلال الذي تم إقالته خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد الفوز في المباراة السابقة على منتخب النيجر بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة مصر وليبيريا الودية:

يلتقي منتخب الفراعنة نظيره منتخب ليبيريا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ستاد الإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر الودية:

تقوم قناة أون تايم سبورت بنقل أحداث المباراة.