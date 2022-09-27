انت الان تتابع خبر رمضان صبحي يقترب من الأهلي.. رفض عرض مغري من الزمالك عشان خاطر الأحمر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت العديد من المصادر المقربة من رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، بالكشف عن أنه يريد أن يعود إلى الأهلي مرة أخرى، ورفض عرض مغري وكبير لنادي الزمالك بسبب رغبته في أن يعود للأحمر.

وقام أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق بكتابة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلاً “مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز قال إن اللاعب رفض عرض كبير من الزمالك بسبب أنه يريد أن يعود إلى الأهلي”.

ويريد نادي الزمالك أن يضم صبحي ليدعم صفوفه أثناء الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن هذه المفاوضات لم تحصل على النجاح وتمسك ببيراميدز لبقاء اللاعب، وهذا بجانب الراتب الكبير الذي سوف يحصل عليه.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بالتأهل لدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبعد أن تجاوز عقبة اليكت سبور التشادي في الدور الـ 64 والتمهيدي، وتعتبر من اللقاءات المميزة.