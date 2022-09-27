انت الان تتابع خبر موعد مباراة مصر وليبيريا الودية.. استعدوا للقاء القوى واعرفوا القنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل المنتخب الوطني رحلته التجريبية للفعاليات الرسمية، ويأتي موعد مباراة مصر وليبيريا الودية كثاني تجارب المدير الفني روي فيتوريا، وينتظرها جميع عشاق الساحرة المستديرة الذين يريدون متابعتها بشكل مستمر حالياً.

وحقق الفراعنة الفوز في المواجهة الأولى على حساب النيجر بـ 3 أهداف بدون مقابل، وسجل محمد صلاح هدفين ومصطفى محمد هدف واحد، واستقر فيتوريا على استبعاد كلاً من الثلاثي “مصطفى محمد ومحمد صلاح وأحمد فتوح” من المعسكر الحالي، وخروج الأول والثاني يأتي للراحة والثالث عاد إلى الزمالك بسبب إصابته.

وسوف تقام مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الليبيري اليوم الثلاثاء الساعة 8 بتوقيت القاهرة و 9 بتوقيت المملكة العربية السعودية على استاد برج العرب، وتقوم قناة أون سبورت بنقل المباراة التي ينتظرها جميع عشاق الساحرة المستديرة لأنها من اللقاءات المميزة.