نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE تشكيل السعودية المتوقع ضد أمريكا 2022/09/27 ترقب نتيجة مباراة السعودية وأمريكا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق الأخضر السعودي اليوم عن تشكيل السعودية المتوقع ضد أمريكا، في ختام المرحلة الثانية من أستعدادات السعودية لمونديال قطر 2022، وكانت السعودية قد خاضت مباراة الإكوادور يوم الجمعة الماضية وتعادل المنتخبين بدون أهداف، وتسعى الليلة في مباراة أمريكا للفوز لتحقيق نقطة التعادل في مرات الفوز بين المنتخبين، تقام المباراة في إسبانيا على ملعب “تويفا لا كوندوميتا” وينقل عبر قنوات SSC السعودية، وفيما يلي التشكيل المتوقع والموعد وتاريخ مواجهات المنتخبين قبل مباراة اليوم.

تشكيل السعودية المتوقع ضد أمريكا

كان المنتخب الأمريكي قد خاض ودية أمام اليابان وتلقى الخسارة بهدفين دون رد، ويسعى الليلة لتعويض هزيمته أمام الأخضر السعودي المعروف أن المنتخب السعودي يقع في مجموعة تضم الأرجنتين والمكسيك، وبولندا،

القناة الناقة ومعلق المباراة

تنقل المباراة عبر باقة قنوات SSC HD 1 / 5 عالية الجودة والعادية ويعلق عليها المعلق الشهير فهد العتيبي.

التشكيل المتوقع للسعودية اليوم

حراسة المرمى : محمد الربيعي.

خط الدفاع : – سلطان الغنام، علي أل بليهي، ناصر الدوسري، سعود عبد الحميد.

خط الوسط : – سامي النجعي، ناصر الدوسري، أحمد شراحيلي، فهد المولد.

خط الهجوم : – فراس البريكان، هاتان باهبري.

موعد مباراة السعودية وأمريكا

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

19.00 : السابعة بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، الكويت.

22.00 : – العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

تاريخ المواجهات

هناك أفضلية نسبية لصالح المنتخب الأمريكي على حساب المنتخب السعودي فقبل لقاء الليلة تقابل المنتخبين في 6 مباريات،ـ كان الفوز لصالح أمريكا في 3 مباريات، بينما فازت السعودية في 2 وحل التعادل في مباراة واحدة، سجل المنتخب الأمريكي 9 أهداف في شباك الأخضر السعودي، بينما سجلت السعودية 8 أهداف في شباك أمريكا.

بطاقة المباراة