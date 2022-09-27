“الزمالك vs الترجي” موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من جماهير رياضة كرة اليد عن موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد، وذلك بعد أن حقق فريق الزمالك الفوز على فريق الكويت لكرة اليد بنتيجة 31 – 25، في مواجهات نصف نهائي البطولة العربية، ليصعد بعدها لمواجهة نادي الترجي التونسي لكرة اليد لمباراة نارية في النهائي.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد

وحددت الجهة القائمة على تنظيم البطولة العربية لكرة اليد موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 في تمام الساعة السادس والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، والجدير بالذكر أن المباراة التي أقيمت في تونس الشقيق والتي تستضيف البطولة العربية لكرة اليد، انتهى فيها الشوط الأول بتقدم نادي الزمالك بنتيجة 14 – 10، وهزم فيها الزمالك نادي الكويت الكويتي ليتأهل بعدها لمواجهات نهائي البطولة العربية لكرة اليد ليقابله نظيره فريق الترجي التونسي، ويسعى نادي الزمالك في مباراة النهائي للتويج بلقب البطولة العربية لكرة اليد لحسم التأهل لمواجهات كأس العالم “سوبر جلوب” والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد

صعد فريق الترجي التونسي إلى النهائي بعد فوزه على الافريقي التونسي بنتيجة 28 – 22، وتم تحديد موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد ليكون اليوم الثلاثاء 27 سبتمر 2022 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة وعلى ملعب كرة اليد في قاعة الحمامات بتونس لنشاهد خلالها مواجهة نارية وحماسية والتي سيتم نقلها مرئياً بجودة عالية من خلال البث المباشر للاتحاد التونسي لكرة اليد، والذي يتولى نقل فعاليات ومواجهات البطولة العربية لكرة اليد منذ بدايتها.

قائمة تشكيل نادي الزمالك المصري في مواجهة الترجي التونسي

وتم إعلان قائمة نادي الزمالك لكرة اليد في البطولة العربية والتي تضم كلاً من : محمود خليل فلفل – كريم هنداوي – أحمد الأحمر – هشام السبكي – أكرم يسري – مصطفى بشير – محمد رمضان هتلر – علي هشام – أحمد مؤمن – محمد علاء السيد – أحمد حسام – عمر بكار – خالد وليد – مازن رضا – محمد ياسين – حسن قداح – شادي خليل – حازم ممدوح – جيمس باركر.