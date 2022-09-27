موعد مباراة البرازيل وتونس الودية live القنوات الناقلة والتشكيل مدرب تونس البرازيل مرعبة

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عمر شويل - جدة يبحث عشاق النسور الخضر المنتخب التونسي عن موعد مباراة البرازيل وتونس الودية والمقرر أن يحتضنها ملعب الأمراء في عاصمة النور باريس الليلة، ضمن التحضيرات لمباريات كأس العالم في قطر 2022، اللقاء المرتقب يعد بروفة قوية لتونس نظراً لقوة المنتخب البرازيلي الذي يضم خيرة وصفوة لاعبي العالم، وكانت البرازيل قد فازت يوم الجمعة الماضية على المنتخب الغاني ودياً بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، بينما المنتخب التونسي فاز على منتخب جزر القمر بهدف دون رد.

صرح جلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي أن مباراة البرازيل محطة هامة ضمن أستعداداتنا لخوض مباريات كأس العالم، وأضاف أنه لا يركز على نتيجة اللقاء ولكن ما يهمنا في المباراة هو الأداء والتركيز طوال زمن اللقاء وعدم التسرع، وأضاف أن المنتخب البرازيلي مرعب للخصوم ولكنه محبوب من كل عشاق الكرة حول العالم.

موعد مباراة البرازيل وتونس الودية

19.30 : السابعة والنصف مساء بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش. 20.30 : الثامنة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من تونس والجزائر والمغرب. 21.30 : الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر والسودان وليبيا. 22.30 : الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ودول قطر الكويت البحرين العراق.

القنوات الناقلة اللقاء

تنقل المباراة فقط وحصرياً عبر باقة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ويعلق عليها المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

تاريخ مواجهات البرازيل ضد تونس

تقابل المنتخبين في مباراة واحدة فقط قبل هذا اللقاء كان يوم 1973/07/06 وحقق المنتخب البرازيلي الفوز بنتيجة 4-1، بعد أن أنهى نسور قرطاج الشوط الأول بالتعادل السلبي ولكن في الشوط الثاني كشر نجوم السامبا عن أنيابهم وأمطروا شباك تونس برباعية، وسجل هدف تونس الوحيد اللاعب عبد السلام عظومة.

التشكيل المتوقع للمنتخب التونسي الليلة ضد البرازيل

حراسة المرمى : – بشير بن سعيد.

خط الدفاع : – علي معلول، حمزة المثلوثي، منظر الطالبي، بلال عيفة.

خط الوسط : – عيسى لعدوني، الياس السخيري، وهبي الخزري، فيرجاني ساسي.

خط الهجوم : – سيف الدين خاوي، طه ياسين الخنيسي.

موعد مباراة البرازيل وتونس