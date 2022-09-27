نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والاتحاد السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مباراة النصر والاتحاد السعودي من أبزر وأشهر المباريات بالدوري السعودي، حيث تعد هذه المباراة قمة الجولة الخامسة بالدوري، نظرًا لعراقة الفريقين، وبناء على ذلك نجد أن تداول موعد مباراة النصر والاتحاد السعودي والقنوات الناقلة داخل عمليات البحث لم تأت من فراغ بكل تأكيد، حيث ينتظرها جميع متابعي الساحرة المستديرة السعودية.

موعد مباراة النصر والاتحاد السعودي والقنوات الناقلة

بعد العودة من التوقف الدولي سيكون عشاق الدوري السعودي على موعد مع مباراة في غاية التنافسية والمتعة ما بين النصر والاتحاد السعودي، وإليكم أبرز التفاصيل التي تدور حول تلك المباراة بالصورة التالية:

النصر سيستضيف على ملعبه نادي الاتحاد يوم الأحد الموافق 2/10، وذلك في تمام الساعة 8م.

وسيتم نقل هذه المباراة بشكل حصري من جانب شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.

نادي الاتحاد قادم من فوز على نادي الخليج بنتيجة 2/0، حيث يحتل المركز الثالث

برصيد 10 نقاط من 4 لقاءات، حيث تعادل في مباراة وحيدة.

بينما نجد أن فريق النصر قادم من فوز كبير على نادي الباطن بنتيجة 4/0، حيث

يحتل النصر المركز الرابع برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، حيث هزم في مباراة وحيد.

المباريات القادمة للنصر والاتحاد السعودي بالدوري

إليكم قائمة مواعيد المباريات القادمة لكلا الفريقين قبل توقف الدوري، نظرًا للاستعدادات المنتخب السعودي لبدء منافسات كأس العالم قطر 2022، وهذا ما سنتطرق إليه بالصورة التالية:

الاتحاد سيواجه الفتح يوم الجمعة 7/10 في تمام الساعة 8 م.

وبعدها سيلاقي فريق ضمك يوم 11/10 في تمام الساعة 4:50م.

ثم يواجه الاتحاد فريق الوحدة يوم 16/10 في تمام الساعة 7:30 م.

بينما نجد أن فريق النصر سيواجه فريق أبها يوم الجمعة 7/10 الساعة 5:30 م.

وبعدها سيواجه فريق العدالة يوم 11/10 الساعة 7:30 م.

ويستضيف بعدها فريق الفيحاء يوم 16/10 الساعة 4:45 م.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم موعد مباراة النصر والاتحاد السعودي والقنوات الناقلة للمباراة، كما ذكرنا موقف كل فريق من المنافسة على لقب الدوري، وسردنا أيضًا المباريات المقبلة لكل فريق بالدوري وموعدها قبل التوقف الدولي مرة أخرى.