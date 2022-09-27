نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار النادي الأهلي السعودي بعد تعاقده مع موسيماني.. فهل سينجح في مبارياته القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر النادي الأهلي السعودي واحدًا من أعرق الأندية وأكبرها داخل المملكة العربية السعودية، لكن هذا النادي يشهد حالة من الاضطرابات والتخبطات سواء على المستوى الإداري أو الفني، وهذا ما تسبب في هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، لكن دائمًا ما تتصدر أخبار النادي الأهلي السعودي عمليات البحث من قبل عشاقه وجماهيره.

أخبار النادي الأهلي السعودي

من أبرز المستجدات الخاصة بالنادي الأهلي السعودي، هو رحيل المدير الفني للفريق، نظرًا لسوء النتائج مع بداية الموسم، وإليكم أبرز المستجدات المعلن عنها بالصورة التالية:

تم الإعلان عن تعاقد النادي الأهلي السعودي مع مدرب النادي الأهلي المصري السابق بيتسو موسيماني براتب 60 أف دولار شهريًا.

ومن الواضح أن هذا الراتب ضعيفًا مقارنة بالراتب الذي كان يتقاضاه خلال فترته التدريبية مع النادي الأهلي.

ومن الواضح أن هذا الراتب ضعيفًا مقارنة بالراتب الذي كان يتقاضاه خلال فترته التدريبية مع النادي الأهلي. لكن في حال عودة الأهلي السعودي للدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى، فسيكون هناك مكافأة مالية كبرى لهذا المدرب.

ومن الملاحظ أن إدارة النادي الأهلي السعودية بدأت بالفعل تخطط بشكل أفضل نحو مصلحة الفريق، وذلك على عكس ما كان يحدث من قبل.

مباريات الأهلي السعودي القادمة

إليكم قائمة مباريات الأهلي السعودي ومواعيدها بالصورة التالية:

سيحل الأهلي ضيفًا على جدة يوم الأربعاء 5/10 الساعة 7:15م.

وبعدها سيقابل نجران يوم 11/10 في تمام الساعة 7م.

ثم يواجه الرياض يوم 17/10 في تمام الساعة 5م.

وسيحل ضيفًا على فريق الفيصلي يوم 25/10 الساعة 6:50م.

وبعد ذلك سيواجه الجبلين يوم 1/11 الساعة 6:45م.

ثم يحل ضيفًا على نادي العين السعودي يوم 7/11 في تمام الساعة 2:35م.

ويقابل بعدها الساحل يوم 13/11 في تمام الساعة 6:40م.

فالنادي الأهلي السعودي يحتل المركز السابع برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، فلدى موسيماني تحدي قوي مع هذا الفريق.

وفي النهاية نكون قد ذكرنا لكم بشكل مفصل أخبار النادي الأهلي السعودي، ومن الواضح لدينا أن الفريق سيتم انتشاله من كبوته وسيعود للمنافسة بكل قوة عن قريب، وسردنا كذلك قائمة مباريات الفريق مواعيدها داخل هذا المقال بشكل مفصل، كي يستطيع عشاق الأهلي السعودي متابعة فريقهم بكل شغف وحماس.