نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأمريكا اليوم وموعد مباراة المنتخب السعودي بتوقيت السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأمريكا اليوم الثلاثاء وكذلك موعد مباراة المنتخب السعودي ومتابعة نتيجة المباراة خاصة وأن المنتخب السعودي يستعد اليوم الثلاثاء للعب المباراة الودية الثانية خلال توقف سبتمبر استعداداً لكأس العالم في قطر 2022 الذي يبدأ في شهر نوفمبر المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأمريكا اليوم

ستنقل مباراة السعودية وأمريكا اليوم على قنوات SSC كعادة المبارايات الودية للمنتخب الأخضر السعودي وستكون المباراة بتعليق حماد العنزي عبر قناة SSC7

ويقابل المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء المنتخب الأمريكي في ملعب نويفا لا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية خاصة وأن المنتخب السعودي في المباراة الأولي له أمام الإكوادور حقق التعادل السلبي ولعب المنتخب السعودي مباراته الأولي يوم الجمعة الماضية أمام منتخب الإكوادور وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، حيث يعمل المنتخب السعودي على مواجهة منتخبات أمريكا الجنوبية والشمالية استعداداً لكأس العالم.

قائمة المنتخب السعودي أمام أمريكا

قرر رينارد استدعاء (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم : “محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبد الحميد، أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا”.

يذكر أن المنتخب السعودي يلعب في المجموعة الثالثة في كأس العالم الذي سيقام في قطر شهر نوفمبر القادم برفقة الأرجنتين

موعد مباراة المنتخب السعودي بتوقيت السعودية

يواجه المنتخب السعودي المنتخب الأمريكي في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة

تردد قناة SSC7

القمر: عرب سات التردد: 11747 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500

ترقب نتيجة مباراة السعودية وأمريكا اليوم

تترقب الجماهير نتيجة مباراة السعودية وأمريكا اليوم الثلاثاء في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ويسعى المنتخب السعودي إلى إحداث طفرة خلال تلك المواجهة مع المنتخب الأمريكي وتحقيق الفوز بأي نتيجة خاصة وأن الإحتكاك يعد قويا مع منتخب أمريكا خاصة وأن السعودية ستلاقي الأرجنتين وهي من المنتخبات القوية ولن تكون المباراة سهلة على المنتخب السعودي بأي حال من الأحوال.