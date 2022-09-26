نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الأردن ضد عمان .. “الآن” موعد مباراة الأردن وعمان اليوم في نهائي بطولة الأردن الدولية الودية و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الأردن وعمان اليوم في بطولة الأردن الدولية الودية و القنوات الناقلة للمباراة. حيث يخوض منتخب النشامي والعماني مباراة نهائي البطولة الأردنية مساء اليوم الأثنين. لحسم الفائز بلقب البطولة هذا الموسم. وفي غضون ذلك فقد استعد منتخب الأردن لكرة القدم لهذه المواجهة بإجراء حصص تدريبية متنوعة تحت قيادة المدرب الفني للفريق “عدنان حمد”. والذي ركز خلال تدريباته على إعداد اللاعبين فنيًا وبدنيًا وفيما يلي نرصد لكم كافة تفاصيل المباراة.

مباراة الأردن وعمان اليوم

وتقام مباراة الأردن وعمان اليوم على ستاد ملعب عمان الدولي. حيث تجدر الإشارة إلى أن منتخب الأردن لعب مباراته السابقة أمام منتخب نسور قاسيون وتغلب على بنتيجة 2 – 0. في حين واجه المنتخب العماني نظيره منتخب العراق مساء يوم الجمعة وفاز عليه بركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي. وتختتم بطولة الأردن الدولية الودية فعالياتها مساء اليوم بمواجهة المنتخبات الأربع على المركز الأول والثاني والثالث.

موعد مباراة الأردن وعمان اليوم في بطولة الأردن الدولية الودية

ويحين موعد مباراة الأردن وعمان في نهائي بطولة الأردن الدولية الودية. مساء اليوم الاثنين الموافق 26-8-2022. حيث من المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة عمان والأردن اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 9:00 مساءً مصر في تمام الساعة 8:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 10:00 مساءً الأردن وسوريا في تمام الساعة 9:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وعمان اليوم

تذاع مباراة الأردن وعمان اليوم في نهائي البطولة الدولية على عدة قنوات فضائية. وهي قناة Jordan Sport HD وأيضًا قناة وOMAN SPORTS H. بالإضافة لحصول قناة الشارقة الرياضية وقناة العراقية الرياضية أيضًا على حقوق بث المباراة.

تردد قناة الأردن الرياضية الناقلة لمباراة عمان والأردن اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 12562 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة Hd معامل تصحيح الخطأ 5/6

بطاقة مباراة الأردن ضد عمان اليوم

المباراة منتخب الأردن ضد عمان البطولة نهائي بطولة الأردن الدولية الودية لكرة القدم الموعد والتوقيت مساء اليوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من سبتمبر 2022 – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الأردن وعمان ومكة المكرمة – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات الملعب ستاد عمان الدولي القنوات الناقلة قناة الأردن الرياضية – قناة الشارقة الرياضية

تشكيلة منتخب الأردن المتوقعة أمام عُمان

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

ويتواجد في خط الدفاع: محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب “ديارا”، يزن العرب، إحسان حداد.

فيما يأتي في خط الوسط: نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، موسى التعمري، أحمد سمير.

خط الهجوم: محمد أبو زريق “شرارة”، يزن النعيمات.

تشكيلة عمان المتوقعة أمام الأردن

حراسة المرمى: إبراهيم المخيبي

أما في خط الدفاع: أمجد الحارثي، محمد المسلمي، أحمد الخميسي، أحمد الكعبي.

وفي الوسط: حارب السعدي، عبد الله فواز، صالح اليحيائي، جميل اليحمدي.

الهجوم: زاهر الأغبري، محسن الغساني.

تاريخ مواجهات الأردن وعمان

ونتناول معكم في الآتي تاريخ مواجهات منتخب الأردن ضد منتخب عمان وذلك قبل مباراة اليوم. حيث تواجها المنتخبان خلال ستة مباريات سابقة. وانتهت جميعها بالتعادل الإيجابي والسلبي بين المنتخبين دون أن يتغلب أحدهم على الآخر. بالإضافة إلى ذلك كانت هذه المواجهات منها أربعة مباريات ودية ومباراتين رسميتين خلال تصفيات كأس آسيا لعام 2015.