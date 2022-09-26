العراق يتخطى سوريا في بطولة الأردن
فاز المنتخب العراقي على نظيره السوري (1-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، وذلك ضمن بطولة الأردن الرباعية الودية بكرة القدم.
ويدين منتخب العراق بالفضل في انتصاره لمهاجمه أيمن الحسين الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على استاد عمان الدولي.
واحتل العراق بذلك المركز الثالث في هذه البطولة الرباعية الودية، بينما اكتفى منتخب سوريا بالمركز الرابع الأخير.
الجدير ذكره أن العراق خسر في مباراته الأولى أمام نظيره العماني بركلات الترجيح (4-5)، بعد تعادلهما بهدف لكل منهما.. بينما خسر منتخب سوريا أمام نظيره الأردني، مستضيف البطولة، بهدفين من دون رد.
وانحصرت المنافسة على المركز الأول بين منتخبي الأردن وعمان، اللذين سيلتقيان في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش، على استاد عمان الدولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يتخطى سوريا في بطولة الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.