نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الرياضية السعودية الجديدة على النايل سات وعرب سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد القنوات الرياضية السعودية الجديدة على النايل سات وعرب سات كرة القدم تعتبر من أفضل الرياضة التي يعشقها الكبار والصغار ولها جماهير كبيرة حول العالم كله وبالتالي يبحثون بشكل دائم عن تردد القنوات الرياضية والبطولات العالمية والرياضية التي يتم بثها على هذه القناة سواء على القمر النايل سات والعرب سات، ويمكنكم معرفة خطوات ضبط وتنزيل تردد القنوات بشكل تفصيلي للاستمتاع بمشاهدة جميع المباريات على هذه القناة.
تردد القنوات الرياضية السعودية على الأقمار الصناعية
يمكنكم من خلال السطور التالية ضبط وتنزيل التردد على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات والياه سات من خلال الآتي،
قناة السعودية الرياضية 1 و2
القمر الصناعي النايل سات
- تردد القناة 1 2 2 8 4
- الاستقطاب عمودي
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- تردد القناة 012149
- الاستقطاب أفقي
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- معدل الترميز 27500
القمر الصناعي العرب سات
- التردد 1 2 0 1 5
- استقطاب عمودي
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- التردد 1 2 1 4 9
- الاستقطاب أفقي
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- معدل الترميز 27500
القمر الصناعي الياه سات
- التردد 1 2 4 1 8
- الاستقطاب عمودي
- معامل تصحيح الخطا 5/6
- معدل الترميز 27500
- التردد 11746
- الاستقطاب افقي
- معامل تصحيح الخطا 9/8
خطوات استقبال قنوات الرياضية السعودية
استقبال قنوات الرياضية السعودية على القمر الصناعي العرب سات في الخطوة الأولى تقوم بتشغيل أو الريسيفر وضبط القمر الصناعي العرب سات والضغط على القائمة الرئيسية ثم تحديد قائمة الترددات وتقوم بكتابة تردد القناة والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ وبعد ذلك تقوم بالضغط على بحث وبعد الانتهاء تقوم بالضغط على تأكيد بعد ذلك سوف تظهر امامك القنوات.
تردد القناة على القمر الصناعي الياه سات
يمكنكم استقبال تردد القنوات الرياضية السعودية على القمر الصناعي الياه سات من خلال ضبط الطبق على القمر الصناعي ثم تختار القائمة وتبدأ بإضافة تردد القناة بشكل صحيح وبعد الانتهاء تقوم بضغط معاملة تصحيح الخطأ والاستقطاب والضغط على بحث وبعد الانتهاء تقوم بالضغط على تأكيد.
يمكنك أيضا اتباع نفس الخطوات التي قمنا بتوضيحها لكي تتمكن من تنزيل هذه القناة على النايل العرب سات وضبط تردد القناة والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز بشكل صحيح وتبحث عنها وبعد الانتهاء تقوم بالضغط على حفظ.
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