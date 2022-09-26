انت الان تتابع خبر تعليق الحكم محمود عاشور بعد استبعاده من القائمة الدولية: سعيد بما قدمه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهر تعليق الحكم محمود عاشور بعد استبعاده من القائمة الدولية، وهذا ما تم الإعلان عنه من خلال الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين، ويريد الجميع معرفته في الوقت الحالي.

وقال محمود عاشور خلال التصريحات الصحفية إن قرار اعتزال التحكيم مع نهاية منافسات الموسم الجديد، وأنه سعيد بما قدمه أثناء مشواره الذي شهد مشاركته في الكثير من البطولات الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية ونهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتمني عاشور النجاح والتوفيق المستمر لكل زملائه الذي تم اختيارهم ضمن قائمة الحكام الدولية للموسم الحالي، وأنه يتقبل أي قرار خاص باستبعاده بغرض توفير الفرصة لكل الحكام الشباب بعد وصوله لسن الـ 46 عام.

وأنهي عاشور تصريحاته قائلاً إنه يفكر في أن يعمل كعضو في اتحاد الكرة أو العمل الإعلامي، وهذا بعد انتهاء مشواره مع التحكيم في نهاية منافسات الموسم الجديد.