انت الان تتابع خبر صفقات جديدة على رادار الزمالك.. شوبير يكشف أسماء ثقيلة تنضم للأبيض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستمر نادي الزمالك في جهوده الخاصة بحسم العديدي من الصفقات أثناء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهذا بغرض تدعيم صفوف الفريق بالكثير من العناصر المتميزة والقادرة على تحقيق رغبات الجماهير في الموسم الجديد والوصول للقمة.

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي الأهلي والمنتخل المصري سابقاً، عن أنه هناك 3 لاعبين على رادار نادي الزمالك أثناء فترة الانتقالات الحالية يسعون إلى حسم التعاقد معهم، وتحدث في تصريحات اليوم قائلاً “في كلام إن الزمالك عايز ناصر منسي وعبده يحيي نجم غزل المحلة وكذلك عمرو السيسي والأخير تحديدا بشكل خاص”.

واستكمل قائلاً “الزمالك متسمك بالحصول على خدمات عمرو السيسي لاعب وسط طلائع الجيش، ويسعى للوصول لاتفاق مادي لضمه إلى القلعة البيضاء، خاصة بعد موافقة إدارة الطلائع على التفريط في خدمات محمد بسام، حارس الفريق الأساسي، الذي انتقل لصفوف سيراميكا كليوباترا، بسبب العرض المالي الكبير، وقد يتكرر الأمر مع عمرو السيسي، حال التوصل لعرض مالي توافق عليه إدارة الطلائع”.