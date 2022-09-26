نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ماتش إيطاليا” ترددات القنوات الناقلة لمباراة المجر وايطاليا في دوري أبطال الأمم الأوربية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من محبين وعشاق الساحرة المستديرة من جماهير كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة المجر وايطاليا، حيث تكون المواجهة بين المجر وإيطالية في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال الأمم الأوربية 202، حيث يحل إيطاليا ضيفاً على منتخب المجر في ملعب “بوشكاش آرينا” في إطار منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة في المستوى الأول من مواجهات بطولة دوري أبطال الأمم الأوربية 2022.

القنوات الناقلة لمباراة المجر وايطاليا

تتصدر نتائج القنوات الناقلة لمباراة المجر وايطاليا محركات البحث على “جوجل” حيث يلعب منتخبي إيطاليا والمجر ضمن المجموعة الثالثة في المستوى الأول من مواجهات دوري أبطال الأمم الأوربية، والتي تضم تلك المواجهات جانبها منتخبي ألمانيا وإنجلترا، حيث يتصدر منتخب المجر ترتيبه بين المجموعات بواقع رصيد 10 نقاط، ويأتي بعد في المركز الثاني المنتخب الإيطالي بـ 8 نقاط، ثم تأتي ألمانيا في المركز الثالث بـ 6 نقاط، وتأتي انجلترا في المركز الأخير بنقطتين فقط، وفي مواجهات الجولة الأخيرة حصد المنتخب المجري الفوز أمام نظيره منتخب ألمانيا بهدف لمثله، وبنفس النتيجة حصد منتخب إيطاليا الفوز على منتخب إنجلترا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المجر وايطاليا في بطولة الأمم الأوربية

ونستعرض لكم من خلال موضوعنا اليوم القنوات الناقلة لمباراة المجر وايطاليا في مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال الأمم الأوربية والتشكيل المتوقع، حيث تذاع اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 مواجهة منتخبي المجر وإيطاليا من منافسات المجموعة الثالثة على ملعب “بوشكاش آرينا”، وتنطلق صافرة حكم المباراة لتعلن بدء المواجهة النارية بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت السعودية.

وتذاع منافسات دوري أبطال الأمم الأوربية عبر تردد قناة UEFA TV، وتعد القناة الحصرية النقالة لمواجهات بطولة الأمم الأوربية، والتي تذيع عبر شاشتها مجموعة من المنافسات والمواجهات على رأسها اليوم مباراة المجر وإيطاليا، وفي هذا السياق يمكن ضبط تردد قناة uefa tv على اجهزة الاستقبال في المنازل من خلال الآتي: