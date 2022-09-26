موعد مبارة منتخب مصر اليوم ضد منتخب بنين في واحدة من أهم المباريات الودية

تزداد عمليات البحث حول موعد مباراة منتخب مصر اليوم، حيث انة من المفترض ان تنطلق مبارة مصر اليوم الاثنين الموافق 26\9\2022، والتي من المقرر ان تُقام في ملعب حرس الحدود بالاسكندرية في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، ويعتبر المنتخب الوطني الاولمبي هو فريق وطني تحت سن 23 عام وبقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي.

موعد مبارة منتخب مصر اليوم

يستعد منتخب مصر الاولمبي لمواجهة فريق بنين، حيث انة من المفترض ان موعد مبارة منتخب مصر اليوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر 2022 في ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، حيث سيقابل منتخب مصر الاولمبي منتخب بنين فى الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، اما عن تشكيل منتخب مصر الاولمبي في مبارة اليوم فمن المتوقع ان يكون كالتالي:

في حراسة المرمي حمزة علاء، علي نادر، احمد نادر السيد.

وفي الدفاع عربي بدر، هشام شعبان، اياد العسقلاني،محمد اشراف، محمد طارق، عبدلله عادل، ياسين مرعي،اسامة الجزار.

وفي خط الوسط زياد طارق، مصطفي سعد، وليد علي فرج محمود صابر، عماد ميهوب، كريم محمد، عبد الغني محمد، علي زعزع.

في الهجوم احمد سيد غريب، اسامة فيصل، عبد الرحمن عاطف.

استعدادت المنتخب الوطني للمبارة

يستعد المنتخب المصري الاولمبي لمبارة اليوم وذلك بعد التعادل السلبي في مبارة يوم الجمعة، ويسعي المنتخب المصري لتحقيق الفوز وذلك للتاهل لدورة لكاس الامم الافريقية التي تقام في المغرب ثم للتاهل لدورة الالعاب الاولمبية التي تقام في دولة باريس2024.

ومن جانب اخر يستعد المنتخب المصري لثاني مبارة ودية الذي سيلعبها امام ليبيريا، وذلك بعد ان فاز منتخب مصر علي النيجر بثلاثية نظيفة دون رد وذلك كان يون الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2022، وكانت المبارة علي ارض ملعب استاد الاسكندرية، ويقوم المنتخب المصري بالاستعداد الكامبل لمبارة مصر وليبيريا المفترض انطلاقها يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022،يقوم المنتخب المصري بالاستعداد الكامل لمبارة مصر وليبيريا المفترض انطلاقها يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022 وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، جدير بالذكر ان فاز منتخب مصر علي منتخب النيجر بثلاث اهداف دون رد في اول مبارة ودية للمنتخب المصري.