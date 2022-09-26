انت الان تتابع خبر موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فلامبو دو سنتر في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعي عشاق الفارس الأبيض داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي في معرفة موعد مباراة الزمالك القادم أمام فلامبو دو سنتر البوروندي، في الموسم الجديد 2022-2023 من بطولة دوري أبطال افريقيا.وفاز الزمالك مساء أمس الأحد على إليكت سبورت بطل تشاد بنتيجة 4 أهداف بدون رد في مجموعة المباراتين التي أقيمتا في إطار الدور الـ64 من البطولة الأفريقية، ليتأهل بعد ذلك إلي دور الـ32 حيث يلاقي فلامبو دو سنتر بطل بورندي الذي صعد على حساب الاتحاد الليبي.

موعد مباراة الزمالك وفلامبو دو سنتر في دوري أبطال إفريقيا:

ويلتقي الزمالك وفلامبو دو سنتر في دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد الموافق التاسع من أكتوبر المقبل ولكن لم يتم حتي الآن توقيت المباراة من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم.