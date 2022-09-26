انت الان تتابع خبر عدد صفقات الزمالك المتبقية.. أمير مرتضى منصور يزيح الستار عنها لأول مرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، بالكشف عن عدد صفقات الزمالك المتبقية للفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، وهي التي تشغل جميع عشاق الأبيض والساحرة المستديرة حالياً.

وأكد أمير مرتضى منصور خلال العديد من التصريحات التليفزيونية قائلاً “قمنا بتنفيذ جميع مطالب فيريرا الخاصة بالصفقات والتي رأينا أنها مناسبة لنا أيضًا في قطاع الكرة، يتبقى صفقة أو اثنتين فقط ولكن في حالة عدم إتمامهما في الوقت الحالي فلا توجد أزمة لدى البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك”.

يذكر أيضاً أن نادي الزمالك تعاقد مؤخراً مع كلاً من محمد صبحي وعمر جابر ونبيل عماد ودونجا، وكريم الوردي وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري، وهم من أبرز الأسماء التي تم التعاقد معها مؤخراً في الأبيض.