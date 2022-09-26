نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر وليبيريا الودية 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر وليبيريا والقنوات الناقلة، يزداد البحث خلال هذه الأيام من قبل محبي وعشاق كرة القدم عن موعد مباراة مصر وليبيريا الودية القادمة، التي سوف تنعقد باستاد برج العرب، ومن المعروف أن هذه المباراة تعد المباراة الثانية إلى المدير الفني للمنتخب المصري الجديد، أي كانت المباراة الأولى بين منتخب مصر ومنتخب النيجر، واستطاع المنتخب المصري تحقيق فوز كبير حيث فاز بثلاثة مقابل لا شيء إلى الفريق الآخر، لذلك يبحث عشاق الكورة عن موعد عرض المباراة بين منتخب مصر وليبيريا سوف نتعرف على الموعد من خلال السطور التالية تابعونا لمعرفة الموعد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة مصر وليبيريا والقنوات الناقلة

سوف تنعقد مباراة مصر وليبيريا يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر لعام 2022م، الذي يوافق يوم 1 من ربيع الأول 1444ه‍، ومن المعروف أن المباراة سوف تنعقد باستاد برج العرب بالإسكندرية كما تم ذكره من قبل.

ومن الجدير بالذكر أن موعد المباراة سوف يكون في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، في حين أن يكون الموعد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيريا

من المؤكد أن هذه المباراة سوف يتم إذاعتها على قناة أون تايم سبورت، التي أخذت حق بث تلك المباريات، وتعد هذه القناة من القنوات الحصرية التي تعرض العديد من المباريات مباشرة مثل مباريات الدوري أو الكأس بجانب العديد من المباريات الهامة الأخرى، كما يمكنكم محبي ومتابعي كرة القدم متابعة المباراة على قناة on time sport على تردد 11861 ومعدل ترميز 27500.

قائمة منتخب مصر أمام ليبيريا

تضم هذه المباراة العديد من اللاعبين المتميزين منهم:

كريم فؤاد، عمر جابر.

محمد صلاح، عمر مرموش.

أحمد حسن كوكا، مروان حمدي.

مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو.

محمود حسن تريزيجيه، محمد الشناوي.

محمد صبحي، أحمد الشناوي.

وبذلك نكون قدمنا لكم موعد مباراة مصر وليبيريا والقنوات الناقلة للاستمتاع بمشاهدة قوية وتشجيع المنتخب المصري، حيث يوجد حوالي 27 لاعب متميزين ومحترفين في لعبة كرة القدم، لذا عمل المدير الجديد على تشجيعهم ووضع خطط جديدة للوصول إلى مستوى أفضل من قبل.