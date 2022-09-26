إن جميع عشاق كرة القدم العالمية وبالتحديد متابعي الدوري الإنجليزي الأعلى متابعة مقارنة بالدوريات الأخرى ينتظرون انتهاء التوقف الدولي للمنتخبات، كي يتم عودة منافسات الدوري الانجليزي، فالجولة القادمة بالدوري ستشهد مباراة قمة ما بين مان سيتي ومان يونايتد، وبناء على ذلك الأمر نجد أن هناك بحث مستمر بخصوص موعد مباراة مان سيتي ومان يونايتد والقنوات الناقلة داخل عمليات البحث.

موعد مباراة مان سيتي ومان يونايتد والقنوات الناقلة

من المتعارف عليه بأن الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي تم تأجليها نظرًا لوفاة ملكة إنجلترا، وإليكم أهم المعلومات التي تخص قمة مباريات الجولة التاسعة بالصورة التالية:

مان سيتي سيتضيف مان يونايتد على ملعب الاتحاد يوم الأحد الموافق 2/10. وذلك في تمام الساعة 3م، وسيتم إذاعة المباراة بشكل حصري على قنوات بي إن سبورت الرياضية.

فيحتل فريق مان سيتي المركز الثاني برصيد 17 نقطة من 7 لقاءات. حيث تعادل مباراتين ولم يهزم حتى الآن في أي مباراة. ويتربع مهاجم الفريق الناري هالاند عرش الهدافين بسجل 11 هدف بفارق كبير عن أقرب المنافسين.

بينما نجد أن فريق مان يونايتد يحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 6 لقاءات فقط، فالفريق رجع لسجل الانتصارات مرة أخرى بعد ما فاز على ليفربول وأرسنال في آخر المباريات له.

مواعيد المباريات القادمة للفريقين

إليكم قائمة مباريات الفريقين بالصورة التالية:

مان سيتي سيواجه كوبنهاغن يوم الأربعاء 5/10 الساعة 9م، وذلك خلال منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا. وبعدها سيواجه فريق ساوثهامبتون يوم السبت 8/10 الساعة 4م، خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

مان يونايتد سيحل ضيفًا على فريق أومونيا خلال منافسات الجولة الثالثة بالدوري الأوروبي يوم الخميس 6/10 الساعة 6:45 م. وبعدها سيحل ضيفًا على إيفرتون بالجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي الساعة 8 م يوم الأحد 9/10.

وفي النهاية نكون قد كشفنا لكم بالتفصيل موعد مباراة مان سيتي ومان يونايتد والقنوات الناقلة، كما سردنا أيضًا المباريات القادمة لكل فريق. ومن الواضح أن شهر 10 سيحدد مستوى التنافسية لكل فريق على مختلف البطولات.