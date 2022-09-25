شاهد Zamalek SC جميع القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد إليكت سبورت التشادي في دوري الأبطال اليوم الاحد 25-9-2022

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد إليكت سبورت التشادي حيث تزداد معدلات البحث للتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد إليكت سبورت التشادي في دوري الأبطال، وذلك بالتزامن مع موعد المباراة القوية التي تجمع بين نادي الزمالك المصري ونظيره اليكت سبورت بطل تشاد، والتي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات مباراة الإياب في منافسات دور ال64 من بطولة دوري ابطال افريقيا هذه النسخة القوية 2022، حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ومن خلال هذه السطور تصدر كافة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد إليكت سبورت التشادي في دوري الأبطال.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد إليكت سبورت التشادي في دوري الأبطال

بتعليق حاتم بطيشة قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واليكت التشادي Elect-Sport FC vs Zamalek في عودة دوري أبطال افريقيا اليوم 25-9-2022 أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الفضائية المصرية نقلها مباراة اياب دور ال64 من بطولة دوري ابطال افريقيا 2022، والتي تجمع بين نادي الزمالك ونظيره فريق اليكت سبورت بطل تشاد، والتي حصلت على حقوق نقل المباراة القوية التي تقام في القاهرة من خلال ستاد القاهرة الدولي، على ان يتم انطلاق أحداث المباراة مساء يوم الأحد الموافق 25 من شهر سبتمبر، حيث يعلن حكم المباراة صافرة بداية أحداث اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يسعى الفارس الأبيض الى اقتناص الفوز في هذه المباراة لتعزيز فوزه في مباراة الذهاب، واقتناص بطاقة التأهل لكي يتم الوصول مباشرة الى الدور المقبل وهو دور 32 من منافسات البطولة الافريقية التي يسعى نادي الزمالك الى الوصول اليها في هذا العام.

تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبطل تشاد

ويمكن متابعة أحداث مباراة الزمالك ضد بطل تشاد مساء يوم الأحد، من خلال البث المباشر لشاشة قناة اون تايم سبورت الفضائية المصرية، وذلك من خلال ادخال التردد التالي الخاص بالقناة، والذي جاء بعد التحديث على النحو التالي.