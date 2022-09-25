نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Zamalek vs Elect sport FC الزمالك وإليكت سبورت لقاء العودة عبر قنوات مفتوحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقارير مباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم 25 سبتمبر، من خلال متابعة هذا التقرير المحدث علي رأس الساعة سوف تشاهد كافة التفاصيل حول لقاء العودة الذي يجمع الزمالك وبطل التشاد في دوري ابطال افريقيا، حيث التقاء الفريقين في مباراة قوية علي أرض الفريق المنافس ملعب أحمدو اهيدجو، إلا أن العديد من الظروف الخاصة بالمنافسة منعت نقل المباراة، ولكن اليوم يستقبل ستاد القاهرة الدولي المباراة وسط تغطية مميزة ومن المقرر كذلك نقل المباراة مجانا من خلال بعض القنوات المتخصصة، والتي من المقرر أن تجد تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت عبر النيل سات والعرب سات في التقرير.

مباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم

أن مباراة الزمالك وإليكت سبورت مباراة من العيار الثقيل، حيث يلتقى نادى الزمالك مع فريق إليكت سبورت فى مباراة العودة اليوم الاحد 25 سبتمبر، وهي فعليا المباراة المنتظرة حيث تقدم نادى الزمالك على نظيره فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد احرزهما محمود عبدالرازق شيكابلا واحمد سيد زيزو، وفي ضوء ذلك ستنطلق المباراة فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة حيث تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبطل التشاد اليوم

من المقرر وفقا لآخر التصريحات أن تتمكن من مشاهدة مباراة الزمالك وإليكت سبورت عبر قناة أون تايم سبورت، ومن خلال ضبط تردد تلك القنوات الفضائية سوف تستمتع بالمباراة دون أي رسوم، حيث انها قنوات مجانية لا يتم دفع رسوم اشتراك بها، وهي ضمن قائمة أشهر قنوات الرياضة في مصر والوطن العربي

تردد قناة أون تايم سبورت On time sport

التردد : 11861.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطا : 6/5.

الاستقطاب : راسى.

تردد قناة اون تايم سبورت 2

التردد : 10853.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطا : 6/5.

الاستقطاب : أفقى.

تشكيل الزمالك ضد بطل تشاد في مباراة العودة

هذا ونكشف لكم عن اختيارات جيزوالدو فيريرا في لقاء اليوم القوي، والذي ننقلة لكم حصريا خلال نصف ساعة فقط من آلان

محمد عواد.

محمد عبدالغني.

محمد طارق.

محمود الونش.

عبدالله جمعة.

محمد عبدالشافي.

محمد اشرف روقا.

شيكابالا.

احمد مصطفي زيزو.

سيف جعفر.

سيد عبدالله.

اما البدلاء في تلك المباراة هم

محمد نديم.

السيد عطية.

يوسف أوباما.

حسام اشرف.

محمد حسام.

يوسف أسامة.

تغطية مباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم

من المقرر أن نتابع معكم لحظة بلحظة أدق التفاصيل حول مباراة الزمالك وبطل التشاد في دوري أبطال أفريقيا، وذلك من خلال المصادر الرسمية، كما نقوم بعمل تغطية شاملة حول تفاصيل المباراة فور انطلاق صافرة البداية للمباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت السعودية.