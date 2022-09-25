Live مباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم 25 سبتمبر في دوري ابطال افريقيا

مباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم 25 سبتمبر، حيث يستعد الفريق الاول لنادى الزمالك لمواجهة الفريق التشادي نادى إليكت سبورت فى اياب دور 64 من منافسات دورى ابطال افريقيا، فيما يسعى الزمالك الى تاكيد الفوز والتاهل الى دور 32 لمواجهة فريق فلامبو البوروندى الذى تأهل موخرا على حساب الاتحاد الليبى، فى ظل الغيابات الحالية واستعادة بعض اللاعبين من معسكر المنتخب من المتوقع ان يكون تشكيل نادي الزمالك قوي للغاية، ولكن لم يتم التصريح به رسميا حتي الآن، وسوف تجد في هذا التقرير تشكيل فريق الزمالك ضد اليمن سبورت اليوم، إلا أنة التشكيل المتوقع لحين إعلان التشكيل النهائي للفرق.

مباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم 25 سبتمبر

نوفر لكم مزيد من التفاصيل حول مشاهدة مباراة الزمالك وبطل التشاد في دوري أبطال أفريقيا، وقد عمل البرتغالى فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك على تحفيز الفريق والفوز فى مباراة العودة امام إليكت سبورت التشادى، والانتقال الى الدور 32 من البطولة واستمرار المنافسة بقوة وقدرتهم على تحقيق الفوز،

وقد تم استعاد كلا من احمد سيد زيزو ومحمود الونش من معسكر المنتخب للمشاركة فى المباراة بعد ان تم السماح لهم من قبل الكابتن روى فيتوريا البرتغالى المدير الفنى للمنتخب والعودة مرة اخرى للمعسكر بعد انتهاء المباراة، ومن المرتقب أن تكن مباراة الليلة حماسية للغاية.

موعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت

من المرتقب ان تذاع المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، حيث تذاع على قناة أون تايم سبورت، حيث يقود المباراة طاقم تحكيم ليبى مكون من أحمد عبد الرازق حكما للساحة، بمعاونة كلا من عيسى عطية ووحيد الجهاوى مساعدين للحكم ، وعبدالواحد حريويده حكما رابعا، اما عن تردد قناة أون تايم سبورت

التردد : 11861.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطا : 6/5.

الاستقطاب : راسي.

تشكيل الزمالك ضد بطل تشاد اليوم

نعرض لكم التشكيل المتوقع لنادي الزمالك ضد اليمن سبورت في مباراة الليلة، علما بأن المتابعة لاحداث المباراة. سوف تستمر وسوف نوفر لكم التشكيل النهائي فور التصريح الرسمي به