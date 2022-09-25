ملخص نتيجة أهداف مباراة الزمالك واليكت سبورت لحظة بلحظة مباشر الآن.. الفارس الأبيض في مواجهة جديدة

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عمر شويل - جدة نتابع معكم ملخص نتيجة أهداف مباراة الزمالك واليكت سبورت لحظة بلحظة مباشر الآن اليوم في الشوط الأول والثاني الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري 2022 ، وذلك ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2022-2023 ، ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي هذا اللقاء، نعلم جيداً أن هناك الككثير من الجماهير تريد متابعة ملخص نتيجة أهداف مباراة الزمالك واليكت سبورت لحظة بلحظة مباشر اليوم في الشوط الأول والثاني، وذلك من خلال شبكة الإنترنت، لذلك سنعمل من خلال هذا المقال على تقديم ورصد متابعة مستمرة وتغطية كاملة فيما يخص ملخص نتيجة مباراة الزمالك واليكت سبورت لحظة بلحظة مباشر في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2022، تابعوا معنا.

ملخص نتيجة مباراة الزمالك واليكت سبورت لحظة بلحظة

نتيجة أهداف مباراة الزمالك واليكت سبورت لحظة بلحظة مباشر الآن ، هو ما يسعى الكثير من محبي وعشاق كرة القدم والفارس الأبيض في مصر والدول العربية لمتابعته من خلال شبكة الإنترنت، وهم الذين لا يستطيعون متابعة مجريات اللقاء من خلال التلفاز أو الحضور إلى ملعب المباراة نظراً لظروف طارئة خارجة عن إرادتهم.

ولذلك ومن خلال ما نسعى لتقديمه عبر موقعنا “ثقفني” من خدمات، سنعمل على توفير متابعة مستمرة أول بأول فيما يخص نتيجة ماتش الزمالك واليكت سبورت لحظة بلحظة اليوم في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2022-2023، ذلك بالإضافة أننا سنتعرف معكم على تشكيلة الزمالك اليوم في هذه المواجهة.

نتيجة أهداف مباراة الزمالك واليكت سبورت

وقبل أن نتابع معكم ملخص نتيجة أهداف مباراة الزمالك واليكت سبورت لحظة بلحظة مباشر اليوم في الشوط الأول والثاني، فقد نشرت العديد من الصحف الرياضية صباح اليوم الأحد 25-9-2022 تشكيلة الزمالك المتوقعة لمواجهة الفريق التشادي في لقاء العودة بالدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا 2022، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمود حمدي الونش – محمد عبد الشافي – محمد طارق.

خط الوسط: محمد أشرف ” روقا”- محمد عبد الغني – سيف جعفر – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم : سيد عبد الله ” نيمار”

وتبقى القليل على انطلاق اللقاء وسنتابع معكم ملخص نتيجة أهداف الزمالك واليكت سبورت لحظة بلحظة الشوط الأول والثاني اليوم الأحد الموافق 25-9-2022 في الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا 2022-2023 ، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.