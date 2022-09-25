تغطية live. موعد مباراة سوريا والعراق الودية 09/26 القنوات الناقلة والتشكيل ونتيجة اللقاء

موعد مباراة سوريا والعراق المباراة الودية الدولية ضمن الدورة الودية التي تستضيفها الأردن، بمشاركة 4 منتخبات عربية هي العراق وسوريا والأردن البلد المنظم وسلطنة عمان، المباراة على تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة وكانت سوريا قد خسرت من الأردن بهدفين دون مقابل، بينما خسر أسود الرافدين بركلات الترجيح 5-4 أمام المنتخب العماني بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منتخب، ويعقب اللقاء المباراة الختامية بين الأردن وسلطنة عمان على كأس البطولة، وفيما يلي موعد وتوقيت العراق وسوريا والتشكيل المتوقع للمنتخبين، وتاريخ مواجهات المنتخبين في مختلف المنافسات.

موعد مباراة سوريا والعراق الودية

15.00 : الثالثة مساءً بتوقيت جرينتش العالمي.

16.00 : الرابعة مساء بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

18.00 : بتوقيت كلاً من مكة المكرمة، سوريا، العراق، الكويت، قطر، البحرين.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة سلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة سوريا ضد العراق الودية

قناة الشارقة.

قناة الأردن الرياضية.

قناة عمان الرياضية.

القناة العراقية الرياضية.

تاريخ مواجهات سوريا والعراق

بالبحث في تاريخ مواجهات المنتخبين وجد تفوق كبير لصالح المنتخب العراقي، فقبل هذا اللقاء تقابل المنتخبين في 32 مباراة في جميع المنافسات الرسمية والمباريات الودية، فاز العراق في 15 مباراة، بينما فازت سوريا في 6 مباريات فقط وحل التعادل في 11 مباراة.

التشكيل المتوقع لمنتخب سوريا اليوم

حراسة المرمى : – أحمد مدنية.

خط الدفاع : – عمرو ميداني، سعد أحمد، مرو جنايات، محمد المرمور.

خط الوسط : – حسام عايش، محمد ريحانية، عبد الرحمن ويس.

خط الهجوم : – عمرو السومة، ثائر كروما، محمود مواس.

قائمة أسود الرافدين في البطولة

تشكيل العراق المتوقع ضد سوريا

حراسة المرمى : – جلال حسن.ز

كرار عامر،مناف يونس.الآي فاضل، ميرخاس.

خط الوسط : – أمير العماري، أمجد عطوان، إبراهيم بايش، حسن عبد الكريم، حسين علي.

خط الهجوم : – أيمن حسين.

موعد مباراة سوريا والعراق اليوم