انت الان تتابع خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت سبورت.. اتفرج من بيتك ومتزعلش المدام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يخوض الزمالك مباراة أمام إليكت سبورت بطل تشاد مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال افريقيا لموسم 2022-2023 على أرضية ستاد القاهرة الدولي، لذا يرغب الكثير من عشاق الفارس الأبيض في معرفةالقنوات الناقلة لمباراةوانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي على ستاد أحمدو هاجيدو بالكاميرون بفوز الزمالك بثنائية نظيفة سجلها كلا من محمد عبد الرازق ق شيكابالا وأحمد سيد زيزو.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك في دوري أبطال افريقيا:

تنقل قناة أون تايم سبورت المصرية أحدث مباراة الزمالك وإليكت سبورت في دوري أبطال افريقيا.

موعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت التشادي في دوري أبطال افريقيا:

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.