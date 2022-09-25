انت الان تتابع خبر قرارات مدرب الأهلي الجديدة .. أهمها ممنوع استخدام التليفون أوتناول أكل من الشارع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن عدد من القرارات التي سوف يتم تطبقها خلال الفترة القامة في ظل استعدادات التي يخوضها الفريق للموسم الجديد الذي سوف ينطلق في منتصف شهر أكتوبر المقبل.واتصفت قرارات مدرب الأهلي الجديدة بالصارمة ضد لاعبي الفريق، والتي يتم اتخاذها أثناء خوص عدد من المباريات الودية في الفترة الحالية، حيث فاز الأهلي بخماسية أمام فريق بتروجيت أحد أندية القسم الثاني الممتاز .

ويلتقي الأهلي اليوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، فريق أسوان الصاعد حديثاً للدوري الممتاز على ملعب وي السلام، معقل المارد الأحمر.

قرارات مدرب الأهلي الجديدة:

1- حظر استخدام الهاتف المحمول أثناء التواجد في العيادات أو إجراء جلسات العلاج الطبيعي.

2- حظر تناول وجبات من الخارج وبدون موافقة أخصائي التغذية.

4- فرض غرامة مالية على اللاعب في حالة زيادة الوزن.

5- فرض غرامة مالية على أي لاعب يتخلف عن قياسات الوزن.

6- حضور اللاعبين قبل المران بساعتين على الأقل