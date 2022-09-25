Denmark VS France القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك وفرنسا في دوري الامم الاوروبية (ويفا تي في) اليوم الاحد 25/9/2022

القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك وفرنسا حيث يحل منتخب فرنسا ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب الدنمارك مساء اليوم الأحد، على أن يكون ذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في منافسات دور المجموعات لبطولة دوري الامم الاوروبية هذه النسخة 2022، في مواجهة من العيار الثقيل يسعى من خلالها كلا المنتخبين إلى اقتناص الفوز والحصول على ثلاث نقاط هامة لتحسين موقفه بالتزامن مع نهاية دور المجموعات والتأهل الى الدور المقبل، ومن خلال هذه السطور نستعرض القنوات لمباراة الدنمارك وفرنسا في دوري الامم الاوروبية اليوم.

مباراة الدنمارك وفرنسا في دوري الامم الاوروبية اليوم

يستضيف منتخب الدنمارك نظيره منتخب فرنسا، في منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى لمنافسات دوري الامم الاوروبية، والتي تقام مساء اليوم الأحد الموافق 25 من شهر سبتمبر، على أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة الا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يدخل منتخب فرنسا الضيف في هذه المباراة هذا اللقاء الثالث في ترتيب المجموعة الاولى وذلك برصيد خمسة نقاط، والذي يتم الى اقتناص الفوز للاقتراب من التأهل الى الدور المقبل في البطولة، فيما يتواجد منتخب الدنمارك في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، وذلك برصيد تسعة نقاط تمكن من الحصول عليها من خمسة مباريات منذ انطلاق دور المجموعات.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الدنمارك – فرنسا الأحد 25 سبتمبر 2022 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv

القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك وفرنسا في دوري الامم الاوروبية اليوم

ومن المقرر أن يتم نقل مواجهة اليوم بين الدنمارك وفرنسا مباشرة من خلال شاشة قناة ويفا تي في UEFA TV، والتي أشارت الى نقل العديد من منافسات دور المجموعات التي تخوضها المنتخبات الأوروبية ضمن منافسات دوري الامم الاوروبية 2022، ضمن مجموعة من البطولات العالمية التي تقوم بنشرها، والتي يمكن استقبالها لمتابعة أحداث المباراة مباشرة بجودة عالية على القمر الصناعي نايل سات من خلال ادخال التردد التالي.