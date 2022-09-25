نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك اليوم الأحد 25/9/2022 بجودة عالية HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد مؤخراً البحث من جماهير القلعة البيضاء عن تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك اليوم، حيث فاز نادي الزمالك يوم الاحد الموافق 18 سبتمبر 2022 علي فريق اليكت التشادي بنتيجة هدفين دون رد مقابل من جانب فريق ايليكت تشادي،وكان الهدفين من تسجيل شيكابلا وزيزو،ومن المفترض اقامة اليوم الاحد الموافق 25\9\2022 مبارة العودة علي ارض ملعب استاد القاهرة الدولي.

تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

ويعتبر تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك اليوم من أفضل ترددات النقل والمشاهدة من حيث الجودة، حيث تعد قناة اون تايم اسبورت 1 هي القناة الوحيدة الناقلة لمبارة الزمالك وتبث قنوات اون تايم اسبورت 1 مبارة اليوم الاحد الموافق 25\9\2022 ويمكن ضبط قناة اون تايم اسبورت من تردد11681واختيار معامل الترميز 27500 وتحديد معامل تصحيح 5\6 افقي، جدير بالذكر ان تقام مبارة الزمالك وايليكت التشادي علي ارض ملعب استاد القاهرة الدولي حيث تقام في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية.

استعداد الفرقتين لمباراة اليوم

وصل نادي ايليكت التشادي يوم الخميس الموافق 22\9\2022 الاراض المصرية للاستعداد لمبارة اليوم وذلك لأنه يقع فريق ايليكت التشادي في موقف صعب لانة يحتاج ايكليت التشادي الي ثلاث اهداف دون رد للتاهل لدور ال32 من جانب اخر يستعد النادي الزمالك للبطولة وللتاهل لدور ال 32 واكد المدرب البرتغالى لنادي الزمالك انة علي ثقة في جميع الاعلابين وانة علي ثقة ان الزمالك يحقق الفوز والتاهل للدور 32 ومن المتوقع تشكيل نادي الزمالك اليوم محمد عبد الغني، محمد عواد،احمد السيد زيزو، محمود علاء، محمد عبد الشافي، محمود عبد الرازق شيكابلا، سيد عبدللة نيمار، محمد اشرف روقا، الونش،يوسف اوباما، وسمح المدرب البرتغالي روي فيتوريا عودة محمود الونش واحمد مصطفي زيزو للمشاركة مع الزمالك وايضا للاستعداد لمواجهة ليبريا.

خطوات ضبط قناة اون تايم اسبورت

وفي اطار البحث عن تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك اليوم، يمكن ضبط قناة اون تايم اسبورت1 عليك بضغط علي قناة تايم اسبورت ثم تثبيت سلك استقبال القنوات علي التلفيزيون الارضي ثم فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون ثم الضغط علي البث عن طريق التيلفيزيون والاستقبال الارضي، واذا كانت القناة غير موجودة ومشوفرة يمكن الضغط علي الاعدادات المتواجدة فى الريموت الكنترول ثم الضغط علي زر القنوات ثم بعد ذلك اختيار تنزيل القناة من تردد 11681 واختيار معدل الترميو 27500 ومعدل التصحيح 5\6 اوختيار الاستقطاب افقي.