نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن تعرف على موعد مباراة الاهلي وأسوان الودية اليوم استعداد لدوري أبطال أفريقيا 2022-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستكمل النادي الاهلي تدريباته استعداداً للقاء موعد مباراة الأهلي وأسوان الودية اليوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، حيث طلب المدير الفنى الجديد للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر خضوع النادي إلى ثلاث مباريات ودية وتم الاستجابة على الفور وبالفعل قابل النادي الأهلي فريق بتروجيت يوم الاربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 على ارض ملعب التتش داخل النادي الاهلي، واليوم تكون ثاني مباراة ودية للنادي الاهلي الموافق 25 سبتمبر 2022 في مواجهة فريق اسوان، ومن المفترض ان تكون ثالث مباراة ودية للنادي الاهلي يوم 29 سبتمبر ضد فريق طلائع الجيش وتكون على ارض ملعب السلام.

موعد مباراة الاهلي واسوان الودية

ويستعد فريق القلعة الحمراء بحماس إلى اللقاء المنتظر موعد مباراة الاهلي واسوان الودية، اليوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، حيث يلتقي النادي الاهلي بفريق اسوان في تمام الساعة الخامسة مساءاً باستاد الاهلي في الجزيرة وتكون علي ارض استاد مختار التتش بمقر النادي الاهلي بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى واسوان الودية

يذاع اليوم موعد مباراة الاهلي واسوان الودية على قناه الاهلي الرسمية حيث تقوم قناة الاهلي بنقل احداث المباراة مع وجود استوديو تحليلي يتكون من نجوم الاهلي ويمكن ضبط قناة الاهلي من خلال التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال التالي:

تردد القناة 11747 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطاً 5/6

وفاز النادي الاهلي علي فريق بتروجيت يوم الاربعاء الماضى الموافق 21 سبتمبر 2022 بخمس اهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل الخماسية حسام حسن فى الدقيقة 13 الهدف الاول مما ادى الي إعادة الثقة للنادي الاهلي ثم فى الدقيقة 30 سجل رامي ربيعة الهدف الثاني من ركلة جزاء، وقبل نهاية الشوط الاول سجل اجمد عبد القادر الهدف الثالث، وفي بداية الشوط الثاني احرز عمرو السولية الهدف الرابع،ثم بعد ذلك فى الدقيقة 67 سجل شادي حسين الهدف الخامس.

الاهلي يستعد لمواجهة الاتحاد التونسي

وعقب انتهاء موعد مباراة الاهلي واسوان الودية، يستعد النادي الاهلي لمواجهة الاتحاد التونسي وذلك ضمن دور ال32 بدورى ابطال إفريقيا وذلك خلال أيام 7او 8او 9 اكتوبر وبعد ذلك يستضيف النادي الاهلي الاتحاد التونسي في مبارة العودة يوم 14او 15او 16 أكتوبر.

با فريق المارد الاحمر في استعدادته لدوري ابطال افريقيا ،حيث ينتظر جميع المشجع مباراة الاهلي واسوان الودية اليوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، حيث يلتقي النادي الاهلي بفريق اسوان في تمام الساعة الخامسة مساءاً باستاد الاهلي في الجزيرة وتكون علي ارض استاد مختار التتش بمقر النادي الاهلي بالقاهرة وتليها مباراة طلائع الجيش وتكون اخر مباراة ودية.

انطلقت الان صافرة بداية الشوط الآول من مباراة الاهلي ضد اسوان، والتي تُعد واحدة من اهم المباريات الودية التي يخوضها الاهلي خلال الفترة الحالية، ولذلك يبحث الآلاف من مشجعي ومحبي النادي الاهلي عن تفاصيل خوض هذة المباراة الهامة، ونحن اسرة موقع ثقفني الاخباري نقدم لكم في هذا المقال تفاصيل متابعة احداث المباراة لحظة بلحظة.