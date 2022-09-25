“ألحق مكانك” رابط تذاكر النصر والاتحاد في الجولة 5 موقع مرسول بارك يعلن أسعار التذاكر

رابط تذاكر النصر والاتحاد من أهم الروابط التي يتم البحث عنها الآن، من قبل جمهور العالمي والعميد لحجز تذاكر المباراة التي تعد مباراة قمة الجولة الخامسة في دوري روشن السعودي، اللقاء المقرر أن يقام يوم الأحد الموافق 2022/10/02 على ملعب نادي النصر مرسول بارك، أعلنت إدارة ملعب مرول بارك عن طرح تذاكر اللقاء للفئات المتميزة والغالية، مثل تذاكر فئة بلاتينيوم لاونج، وفئة سبورت تراس، وأعلنت عن المميزات الكبيرة التي تقدمها لمثل تلك الفئات من موقف خاص للسيارات، وتقديم المأكولات والمشروبات والعديد من المميزات.

تذاكر الكلاسيكو بين النصر والاتحاد

أعلنت إدارة نادي النصر السعودي أن أسعار تذاكر المباراة المرتفعة يرجع لعدة أسباب ومن أهمها أن إدارة الملعب ترغب في أستثمار المباريات الكبرى لتحقيق أكبر عائد من تلك المباريات، إضافة إلي أن سعة ملعب مرسول بارك قليلة 24 ألف مقعد فقط، بالمقارنة بملاعب وزارة الرياضة، وفي مداخلة مع برنامج أكشن مع وليد أعلنت إدارة مرسول بارك أن الملعب ملعب استثماري ويهدف للربح، خاصة من مباريات الدربيات كالاتحاد والهلال والشباب.

رابط تذاكر النصر والاتحاد

أثارت أسعار تذاكر جمهور العميد غضباً وجدلاً واسعاً بين جمهور الاتحاد، بعد أن أعلنت إدارة مرسول بارك عنها والتي جاءت مرتفعة بالمقارنة مع تذاكر جماهير النصر من نفس الفئات، وطالبت الجماهير الاتحادية عبر منتدياتها بتوحيد أسعار تذاكر الجمهورين وتخفيضها، وفيما يلي موقع مرسول بارك وطريقة حجز تذاكر اللقاء إلكترونياً.

أسعار تذاكر مباراة النصر ضد الاتحاد

طريقة حجز تذاكر النصر والاتحاد

الدخول على موقع ملعب مرسول بارك victoryarena.com. تحديد مباراة النصر والاتحاد من قائمة الفاعليات المتاحة الآن. قراءة الشروط العامة والأحكام والنقر على الموافقة عليها. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الموقع ثم بعد ذالك النقر على تسجيل دخول. تحديد فئة التذكرة التي ترغب في شراءها وكذالك رقم المقعد. دفع قيمة التذكرة إلكترونياً ليتم تأكيد الحجز ومن ثم طباعة التذكرة.

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد القادمة