الساعة كام موعد والقنوات الناقلة مباراة الزمالك وبطل تشاد اليكت سبورت في إياب دور الـ 64 بدوري أبطال افريقيا

موعد والقنوات الناقلة مباراة الزمالك وبطل تشاد اليكت سبورت حيث يستعد فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك الصنري لخوض مباراة قوية تجمع بينه وبين نظيره اليكت سبورت بطل تشاد، والتي تقام في اطار منافسات اياب دور ال64 من منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا 2022، وهي المباراة الحاسمة التي يترقبها ملايين من عشاق القلعة البيضاء في مختلف انحاء مصر وقارة افريقيا، حيث يتم حسم الفريق صاحب بطاقة التأهل الى دور ال32 من منافسات هذه النسخة من البطولة من خلال هذه المباراة مساء يوم الأحد، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة الزمالك وبطل تشاد في إياب دور الـ 64 والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الزمالك وبطل تشاد في إياب دور الـ 64

بتعليق حاتم بطيشة قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واليكت التشادي Elect-Sport FC vs Zamalek في عودة دوري أبطال أفريقيا اليوم 25-9-2022حيث تقام مباراة اياب دور ال64 من منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا هذه النسخة بين نادي الزمالك ونظيره بطل تشاد، رسميا مساء يوم الأحد الموافق 25 من شهر سبتمبر، على أن يتم انطلاق أحداث المباراة التي تقام من خلال ستاد القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وقد حقق نادي الزمالك المصري في مباراة الذهاب الفوز بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على نظيره بطل تشاد، وذلك من خلال المباراة الخاصة بالذهاب والتي قد أقيمت على ملعب ستاد أحمدو أهيدجو بالكاميرون، حيث تمكن الفارس الابيض من الفوز بنتيجة هدفين نظيفين، وقد تم احراز اهداف المباراة من جانب اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، وأحمد سيد زيزو هدفين المباراة السابقة، حيث ينتظر العديد من الجماهير الفوز بتلك المباراة المرتقبة لكي يتم حسم الفوز والوصول مباشرة الى دور ال32 من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بطل تشاد

ويمكن لجميع عشاق نادي الزمالك المصري وكرة القدم الافريقية بشكل عام، متابعة أحداث المباراة القوية بين الطرفين، من خلال شاشة قناة أون تايم سبورت الفضائية المصرية، والتي أعلنت رسميا حصولها على حقوق نقل هذه المباراة المرتقبة بين الطرفين، وقد استقر فيريرا مدرب نادي الزمالك على قائمة الفريق المقرر لها خوض منافسات مباراة الاياب مساء يوم الأحد ضد بطل تشاد.

تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية

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