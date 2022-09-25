نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Uefa.tv القنوات الناقلة لمباراة النمسا وكرواتيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية Austria and Croatia اليوم الاحد 25/9/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة النمسا وكرواتيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية هو أبرز ما يتم البحث عنه من قبل ملايين من عشاق كرة القدم الأوروبية في هذا التوقيت، وذلك بالتزامن مع موعد هذه المباراة القوية التي تجمع بين المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2022، حيث تقام المباراة مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة الأولى، وسوف نرصد من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة النمسا وكرواتيا اليوم في دوري الامم الاوروبية.

مباراة النمسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

يحل منتخب كرواتيا ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب النمسا في منافسات الجولة السادسة من منافسات دوري الامم الاوروبية في دور المجموعات، وهي المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد الموافق يوم 25 من شهر سبتمبر، على أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة الا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة الا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يدخل منتخب النمسا المضيف لهذه المباراة في المركز الرابع والاخير من ترتيب المجموعة الاولى، وذلك برصيد أربعة نقاط قد جمعها من خمسة مباريات خاضها منذ انطلاق دور المجموعات بشكل عام، والذي يسعى الى اقتناص الفوز من خلال هذه المباراة لتعديل مركزه وترتيبه في المجموعة، في حين يتواجد منتخب كرواتيا في المركز الاول في ترتيب المجموعة الاولى، وذلك برصيد 10 نقاط جمعها من خمسة مباريات كذلك.

مباريات يوم الاحد 25-9-2022

القنوات الناقلة لمباراة النمسا وكرواتيا اليوم في دوري الامم الاوروبية

التقط تردد قناة Uefa.tv ويفا تي في لمشاهدة مباريات دوري الامم الاوروبية 2022/23 بجودة عالية وبدون تشفير أو تقطيع

ومن المقرر أن يتم نقل مواجهة النمسا ضد كرواتيا في منافسات دوري الامم الاوروبية 2022 والتي قام مساء اليوم، من خلال شاشة قناة ويفا تي في، التي اعلنت عن نقلها عدد كبير من منافسات البطولة الاوروبية هذه النسخة، ويتم استقبال القناة من التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات، من خلال ادخاله وهو على النحو التالي.

تردد قناة ويفا تي في الجديد على القمر الصناعي نايل سات هو التردد 11957.

من خلال الاستقطاب أفقي

عن طريق تحديد معدل الترميز 27500

من خلال ادخال معامل تصحيح الخطأ 6\5

اسماء القنوات الناقلة لمباراة النمسا وكرواتيا

ORF 1 Austria HD

Nova Sport Bulgaria

Sport Klub 1 HD Slovenija

Sport TV3 Portugal

SuperSport HD 5 alb

Digi Sport 4 HD Romania

V Sport Premium HD

Polsat Sport Premium 2 HD

Nova TV Croatia

SuperSport Football

Arena Sport 3 HD Premium Serbia

Uefa.tv