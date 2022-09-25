Al Hilal VS Al Qadisiyah موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي والقنوات الناقلة احتفال اعتزال “نواف الخالدي “

موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي فنحن على موعد مع تنظيم مباراة ودية غاية في المتعة والإثارة، والتي تجمع بين فريق القادسية الكويتي ونظيره فريق الهلال السعودي، وهي المباراة الودية للتي تجمع بين الافريقي في اطار قيام نادي القادسية السعودية بتنظيم مهرجان ضمن اعتزال نجم الفريق الأول لنادي القادسية وحارس المرمى الكابتن نواف الخالدي، والذي قرر الاعتزال عن عمر 41 عامًا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة الهلال السعودي والقادسية الكويتي والقنوات التي تنقل أحداث المباراة.

موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي

“الهلال السعودي والقادسية الكويتي” ومن المقرر أن تشهد مباراة اعتزال اللاعب نواف الخالدي حارس مرمى منتخب الكويت السابق، حضور عدد كبير من نجوم كرة القدم العرب بشكل عام، وذلك لكي يتم تكريم اللاعب عن الرحلة الكروية الهامة التي قدمها لصالح كرة القدم الكويتية بشكل عام، وسوف تقام أحداث هذه المباراة في مساء يوم الأحد الموافق يوم 25 سبتمبر الساعة، على ان تنطلق احداث المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الكويت والسعودية، وينتظر عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في قارة اسيا بشكل عام هذه المباراة، وذلك لكون الفريقين من أقوى الأندية في آسيا والخليج العربي، فقد تم الاتفاق على مشاركة فريق الهلال السعودي في هذه المباراة لتزيدها قيمة كبيرة، حيث كان نادي الهلال السعودي قد تمكن من الفوز ببطولة كأس آسيا العام الماضي، وهو واحد من ضمن الفرق التي تمتلك شهرة كبير في جميع دول الخليج العربي بشكل عام.

القنوات الناقلة مباراة اعتزال نواف الخالدي بين الهلال والقادسية

ومن المقرر ان يتم اقامة مباراة الهلال السعودي ضد القادسية الكويتي، ضمن مهرجان اعتزال اللاعب نواف الخالدي، من خلال ملعب جابر الأحمد الدولي، وذلك في اطار التكريم لمساهمات اللاعب الكويتي نواف المسير الخالدي في نادية ومع المنتخب الكويتي بشكل عام، وقد تم التنويه عن نقل أحداث هذه المباراة من خلال بعض القنوات العربية، حيث تنقل مباشرة من خلال شاشة قناة الرياضية السعودية KSA Sports 1 HD، بالاضافة الى شاشة قناة الرياضية الكويتية Kuwait Sports HD كذلك، وهي القنوات التي تنقلها بجودة مشاهدة عالية مساء يوم الأحد.