نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية الكويتي اليوم وترقب نتيجة مباراة الهلال الودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية الكويتي اليوم الأحد في مباراة ودية للهلال أمام القادسية الكويتي وسط حالة من الترقب لنتيجة المباراة، حيث تقام مباراة الهلال والقادسية الكويتي اليوم الأحد في تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية وسط حضور جماهيري كبير في اعتزال الخالدي، حارس مرمى القادسية حيث يسعى الهلال السعودي إلى الفوز على القادسية في تلك المواجهة المرتقبة والمنتظرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية الكويتي

من المرتقب أن تنقل قنوات Kuwait sports HD وكذلك قناة KSA Sports 1 hd مباراة الهلال والقادسية الكويتي على ستاد جابر الأحمد الدولي في تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية في حفل اعتزال نواف الخالدي حارس مرمى القادسية بتعليق كلا من إبراهيم الهشال وأحمد النفيسة.

ترقب نتيجة مباراة الهلال والقادسية الكويتي اليوم

يترقب الجماهير نتيجة مباراة الهلال والقادسية الكويتي اليوم، ورغم كون المباراة ودية بين الهلال والقادسية، إلا أن فرص الهلال كبيرة أمام القادسية في تلك المواجهة كونها مباراة ودية، حيث يحرص الهلال السعودي على أداء جيد من أجل إثبات قدراته وخاصة أمام المدير الفني للفريق قبل عودة اللاعبين الدوليين المشاركين مع السعودية في المباريات الودية وخاصة أمام أمريكا.

كان عبد الإله المالكي، لاعب وسط الهلال السعودي قد أكد مشاركته أمام القادسية الكويتي على ستاد جابر الأحمد مؤكدا أنه سيشارك في المواجهة في اعتزال الحارس الدولي نواف الخالدي.

كانت بعثة الهلال السعودي قد وصلت إلى الكويت لمواجهة القادسية الكويتي على ستاد جابر الدولي، وكان في استقبال بعثة الهلال السعودي، أمين سر القادسية حسن أبو الحسن وأعضاء اللجنة الإعلامية والحارس نواف الخالدي.

وحرص رئيس الهلال السعودي على إصطحاب كتيبة فريق الهلال وسط جدية كبيرة لمواجهة القادسية الكويتي في تلك المباراة، وبدأ المرات بتدريبات لياقة مختلفة وتم إختتامه بالتأكيد على أمور فنية قوية من أجل الخروج بالمباراة إلى بر الأمان بين الهلال والقادسية الكويتي وأداء طيب للهلال يليق بإعتزال الخالدي في مواجهة قوية بين الهلال والقادسية الكويتي.

هذا وسنتابع معكم كل جديد فيما يخص مباراة الهلال السعودي والقادسية الكويتي في مواجهة هامة بالنسبة للهلال وإن كانت ودية ولكنها ترقى إلى أن تكون مواجهة هامة بالنسبة للهلال السعودي اليوم.