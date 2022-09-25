“الهلال السعودي والقادسية الكويتي” موعد والقنوات الناقلة مباراة اعتزال نواف الخالدي تعليق ابراهيم الهشال و أحمد النفيسة

موعد والقنوات الناقلة مباراة اعتزال نواف الخالدي فنحن على موعد مع مواجهة قوية من العيار الثقيل، والتي تجمع بين فريق القادسية الكويتي ونظيره فريق الهلال السعودي، في مباراة خليجية خالصة في اطار ودي بين الطرفين، حيث تم الاتفاق على تنظيم هذه المواجهة في اعتزال اللاعب نواف الخالدي، والتي يترقبها الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم سواء في الكويت أو السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة اعتزال نواف الخالدي بين القادسية الكويتي والهلال السعودي.

موعد مباراة الهلال السعودي والقادسية الكويتي

ويهتم ملايين من عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة اللقاء، وذلك لكي يتم متابعة أحداث هذه المباراة القوية التي تشهد تكريم نواف الخالدي على ما قدمه لكرة القدم في مشواره الاحترافي، حيث يعد واحد من ضمن أفضل اللاعبين في تاريخ فريق القادسية الكويتي، والذي يعد حارس مرمى منتخب الكويت السابق كذلك، ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال السعودي والقادسية الكويتي مساء يوم الأحد، الموافق 25 من شهر سبتمبر 2022، والتي تنطلق من خلال ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، حيث يعلن حكم المباراة صافرة بداية أحداث اللقاء في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية و في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان.

القنوات الناقلة لمباراة اعتزال نواف الخالدي بين الهلال والقادسية

ومن المقرر ان يتم نقل مباراة اعتزال اللاعب نواف الخالدي حارس مرمى منتخب الكويت السابق، والتي تجمع بين فريق القادسية السعودية فريقه السابق ونظيره فريق الهلال السعودي، من خلال بعض القنوات الرياضية السعودية والكويتية كذلك، مثل شاشة قناة الرياضية الكويتية، بالاضافة الى قناة الرياضية السعودية، وذلك في الموعد المحدد للمباراة، ومن المقرر أن يلقى اللاعب نواف الخالدي تكريم كبير من جانب فريقه السابق القادسية السعودي بشكل كبير تقديرا لجهوده الكبيرة التي قدمها للفرق خلال سنوات عديدة وكذلك أثنا يلعبه لصالح المنتخب الكويتي، ويمكن استقبال تردد قناة الرياضية السعودية الناقلة للمباراة مباشرة من خلال التردد التالي.

تردد قناة الرياضية السعودية عبر القمر نايل سات هو 12523.

من خلال اختيار الاستقطاب العمودي.

من خلال معدل الترميز 27500.

عن طريق تحديد معامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6.