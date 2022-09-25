بتعليق حاتم بطيشة قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واليكت التشادي Elect-Sport FC vs Zamalek في عودة دوري أبطال افريقيا اليوم 25-9-2022

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واليكت سبورت حيث يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة قوية ضد نظيره فريق اليكت سبورت بطل تشاد ضمن إياب دور ال64 من منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا 2022، حيث يجتمع الفريقين لحسم الطرف المتأهل رسميا الى دور ال32 من منافسات هذه النسخة من البطولة، بعدما تمكن نادي الزمالك من الفوز في مباراة الذهاب خلال الايام الاخيرة بنتيجة هدفين نظيفين، في المباراة التي كانت قد اقيمت من خلال ستاد حميدو اهيدجو، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة الزمالك واليكت سبورت في دوري أبطال افريقيا.

موعد مباراة الزمالك واليكت سبورت في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تستضيف القاهرة مباراة الاياب ضمن منافسات دور الاربعة وستون من بطولة دوري ابطال افريقيا، والتي تجمع بين نادي الزمالك ونظيره نادي اليكت سبورت، حيث تقام المباراة الخاصة بالإياب بين الطرفين في يوم 25 من شهر سبتمبر الجاري في القاهرة، على أن يتم اطلاق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث تسعى كتيبة نادي الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا لحسم الفوز في هذه المباراة لكي يتم الحصول على بطولة التأهل إلى الدور القادم، وذلك في إطار رحلة الفارس الأبيض لاستعادة لقب الأميرة السمراء الذي غاب عنه منذ سنوات عديدة.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واليكت سبورت في دوري أبطال افريقيا

Elect-Sport FC vs Zamalek SC القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد اليكت سبورت بطل تشاد العودة في دوري أبطال افريقيا 2022 ومن المقرر أن يتم نقل أحداث مباراة الزمالك ضد اليكت سبورت مباشرة، من خلال شاشة قناة اون تايم سبورت الفضائية المصرية، والتي أعلنت عن حصولها على حقوق نقل المباراة الخاصة بالإياب، ويغيب عن نادي الزمالك بعض اللاعبين الأساسيين بسبب المشاركة مع منتخب مصر ضمن معسكر شهر سبتبمر، تنقل المباراوة مباشر عبر التردد التالي لقناة اون تايم سبورت:-

تردد قناة اون تايم سبورت الفضائية هو 11861.

الاستقطاب الرأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ وهو 3/4.

تشكيل الزمالك أمام إليكت بطل التشاد

الزمالك حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي.

الوسط: محمد عبد الغني – إمام عاشور – سيد عبد الله ” نيمار ” – إبراهيما نداي – أحمد سيد ” زيزو”.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

معلق مباراة الزمالك وإليكت التشادي اليوم الأحد 25-9-2022 على قناة أون تايم سبورتس

ومعلق مباراة الزمالك وإليكت التشادي في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا. هو المعلق الراضي حاتم بطيشة عبر قناة أون تايم سبورتس.