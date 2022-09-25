نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Uefa.tv القنوات الناقلة لمباراة هولندا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الاحد 25 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة هولندا وبلجيكا فنحن على موعد مع مواجهة مثيرة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب هولندا ونظيره منتخب بلجيكا، والتي تقام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية هذه النسخة 2022، حيث تشهد هذه المباراة اثارة كبيرة نظرا لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز مع اقتراب نهاية هذا الدور والتأهل الى الدور المقبل في البطولة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة هولندا وبلجيكا في دوري الامم الاوروبية 2022.

مباراة هولندا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب هولندا مساء اليوم الأحد نظيره منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة السادسة في دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2022، والتي من المقرر لها أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة الا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة الا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يتواجد منتخب هولندا في المركز الاول في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة في منافسات دور المجموعات والتي تمكن من جمعها من خمسة مباريات، فيما يتواجد منتخب بلجيكا في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد عشرة نقاط، وقد كان منتخب هولندا قد تمكن من الفوز على حساب نظيره منتخب بولندا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات وذلك بهدفين دون رد.

قناة مفتوحة تنقل مباراة هولندا وبلجيكا

يمكن متابعة أحداث المباراة المرتقبة بين منتخب هولندا ونظيره منتخب بلجيكا، في منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الامم الاوروبية 2022، وذلك من خلال شاشة قناة ويفا تي في UEFA TV، والتي تعد هي القناة الناقلة حصريا لأحداث المباراة، فلم تعلن أن قناة عربية عن حصولها على حقوق نقل مباريات بطولة دوري الامم الاوروبية دور المجموعات هذا العام، ويتم استقبال تردد قناة ويفا تي في الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال ادخال التردد التالي.

التقط تردد قناة Uefa.tv ويفا تي في لمشاهدة مباريات دوري الامم الاوروبية 2022/23 بجودة عالية وبدون تشفير أو تقطيع

قناة ويفا تي Uefa.tv التردد الجديد قناة ويفا تي في الجديد علم نايل سات هو 11957.

من خلال اختيار الاستقطاب أفقي

عن طريق اختيار معدل الترميز 27500

من خلال ادخال معامل تصحيح الخطأ 6\5

اسماء القنوات الناقلة مباراة هولندا وبلجيكا

NPO 1

Sport TV1 Portugal

Polsat Sport

Sport 1 Czechia

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 2 HD Romania

QazSport

SuperSport HD 2 alb

DAZN 1 Bar Deutsch HD

Spiler 2 TV

Virgin Media Two

RTL TVI HD Belgique

S Sport 2 HD

SuperSport Premier League

VTM HD