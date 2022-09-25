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رياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة أمام بطل تشاد مساء اليوم، في الموسم الجديد 2022-2023 من بطولة دوري أبطال افريقيا على أرضية ستاد القاهرة الدولي.ويسعي لاعبي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي فيريرا في تحقيق الفوز على إليكت سبورت بطل تشاد في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال افريقيا، بعد الفوز بثنائية في مباراة الذهاب التي اقيمت على ستاد أحمد هاجيدو في الكاميرون يوم الأحد الماضي.

موعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت في دوري أبطال افريقيا والقنوات الناقلة:

يلعب الزمالك وإليكت سبورت في دوري أبطال افريقيا، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة علي قناة اون تايم سبورت 1، بتعليق بلال علام